Датское масло как натуральный антисептик для древесины

Вы взяли в руки кусок дерева и создали из него шедевр. Как сохранить всю красоту рисунка исходного материала и защитить изделие от повреждений? А попробуйте-ка датское масло. Оно и отделку дерева завершит и благородную структуру подчеркнет. А также выступит как натуральный антисептик – защитит древесину от негативного влияния окружающей среды. Что же такое датское масло и где его приобрести Тут не все так просто. К Дании масло никакого отношения не имеет. Основу продукта составляет китайское древесное масло (или тунговое). В процессе производства в него добавляют другие ингредиенты. В результате получают натуральный продукт, пригодный для финишной отделки изделий из древесины различных пород. Приобрести датское масло можно в магазине ОксиДом. У нас оно представлено от двух производителей: английской компании Rustins (именно ее специалисты разработали формулу этого состава) и собственного производства Oxidom. В отличие от других финишных составов датское масло: можно отделывать древесину, которая будет использоваться внутри помещения и на открытом воздухе;

глубоко пропитывает изделие;

создает длительную защиту от влаги;

сохнет за 4 – 6 часов;

на покрытии из danish oil не задерживается пыль;

не создает липкое покрытие;

после обработки этим маслом на поверхности не будет пленки, способной со временем испортить внешний вид изделия. Как с ним работать Чтобы создать по-настоящему привлекательную поверхность, используя масло для древесины, достаточно иметь под рукой чистую сухую ветошь или кисть. С их помощью, не мудрствуя, просто наносят на изделие толстый слой состава, затем излишки удаляют. Важно! Если маслом обрабатывается новое изделие, процедуру необходимо повторить. Если датское масло использовалось для отделки изделий, которые эксплуатируются на открытых площадках, отделку следует ежегодно обновлять. Но сначала их необходимо очистить. Сделать это можно при помощи водного чистящего раствора, стальной ваты уайт спирита. Чтобы покрытие засияло во всем блеск, некоторые мастера рекомендуют после обработки сделать легкую шлифовку. А можно обработать маслом фирмы Rustins можно покрывать необработанную древесину. До желаемого результата ее доводят, полируя на токарном станке. Масло Oxidom – в чем отличия Продукт из натуральных масел, смол и абсорбирующих веществ – оxidom danish оil – универсальное масло, которым можно обрабатывать любые поверхности, в том числе и неподготовленные. Продукт безопасен, не содержит ядовитых веществ. Может использоваться в комплексе с красителями и тонерами, совмещаемыми с маслом Oxidom. Одного литра масла хватает на покрытие 14 м2 поверхности (в один слой). К тому же продукт дешевле зарубежных аналогов. Важно! Сохнет изделие после обработки датским маслом Oxidom 24 часа. Любое датское масло пожароопасное, поэтому работать с ним нужно предельно осторожно. Если в работе использовалась ветошь, ее необходимо просушить в развернутом виде, иначе она может воспламениться. Работая с магазином ОксиДом, вы всегда приобретете качественный продукт. Наши консультанты доступны и доброжелательны.