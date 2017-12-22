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ДО УВАГИ ПЛАТНИКІВ ПДВ:
«ГАРЯЧА» ТЕЛЕФОННА ЛІНІЯ ТА ЗУСТРІЧІ
З ПИТАНЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СМ КОР ПРОДОВЖУЮТЬ ДІЯТИ!
Головним управлінням ДФС у Донецькій області продовжено до 29 червня 2018 року проведення щотижневих зустрічей з платниками податків, на яких обговорюватимуться питання функціонування електронної системи управління ризиками при адмініструванні ПДВ (СМ КОР).
Для платників податків, що обслуговуються Маріупольською ОДПІ, зустрічі проходитимуть щочетверга (в робочі дні) з 10 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.
За адресою м. Маріуполь, вул.130-ї Таганрозької дивізії, 114,
другий поверх, зала засідань (контактний телефон (097) 101-59-77).
«Гаряча» телефонна лінія
Головного управління ДФС у Донецькій області
з питань функціонування СМ КОР
(097) 101 - 59 – 77
продовжує діяти до 29 червня 2018 року
Графік роботи «гарячої» телефонної лінії:
понеділок – четвер з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.,
п’ятниця з 9 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв.,
перерва в роботі – з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв.
в неробочі дні «гаряча» телефонна лінія не працює.
|Категория
|Мариупольские новости
|Дата размещения
|22.12.2017
|Количество просмотров
|200
|Статью добавил пользователь
|admin
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