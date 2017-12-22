ДО УВАГИ ПЛАТНИКІВ ПДВ:

«ГАРЯЧА» ТЕЛЕФОННА ЛІНІЯ ТА ЗУСТРІЧІ

З ПИТАНЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СМ КОР ПРОДОВЖУЮТЬ ДІЯТИ!

Головним управлінням ДФС у Донецькій області продовжено до 29 червня 2018 року проведення щотижневих зустрічей з платниками податків, на яких обговорюватимуться питання функціонування електронної системи управління ризиками при адмініструванні ПДВ (СМ КОР).

Для платників податків, що обслуговуються Маріупольською ОДПІ, зустрічі проходитимуть щочетверга (в робочі дні) з 10 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.

За адресою м. Маріуполь, вул.130-ї Таганрозької дивізії, 114,

другий поверх, зала засідань (контактний телефон (097) 101-59-77).

«Гаряча» телефонна лінія

Головного управління ДФС у Донецькій області

з питань функціонування СМ КОР

(097) 101 - 59 – 77

продовжує діяти до 29 червня 2018 року

Графік роботи «гарячої» телефонної лінії:

понеділок – четвер з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.,

п’ятниця з 9 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв.,

перерва в роботі – з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв.

в неробочі дні «гаряча» телефонна лінія не працює.