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Категория каталога статей: Мариупольские новости

ДО УВАГИ ПЛАТНИКІВ ПДВ

ДО УВАГИ ПЛАТНИКІВ ПДВ:

«ГАРЯЧА»  ТЕЛЕФОННА ЛІНІЯ ТА ЗУСТРІЧІ 

З ПИТАНЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СМ КОР ПРОДОВЖУЮТЬ ДІЯТИ!

Головним управлінням ДФС у Донецькій області продовжено до 29 червня 2018 року  проведення щотижневих зустрічей з платниками податків, на яких обговорюватимуться питання функціонування електронної системи управління ризиками при адмініструванні ПДВ (СМ КОР).

Для платників податків, що обслуговуються Маріупольською ОДПІ,  зустрічі проходитимуть щочетверга (в робочі дні) з 10 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.

За адресою м. Маріуполь, вул.130-ї Таганрозької  дивізії, 114,

 другий поверх, зала засідань  (контактний телефон (097) 101-59-77).

 

«Гаряча» телефонна лінія

Головного управління  ДФС  у Донецькій області

з питань функціонування СМ КОР  

 (097) 101 - 59 – 77

 продовжує діяти до 29 червня  2018 року

Графік роботи «гарячої» телефонної лінії:

понеділок – четвер з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.,

п’ятниця з 9 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв.,

перерва в роботі – з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв.

в неробочі дні «гаряча» телефонна лінія не працює.

Категория Мариупольские новости
Дата размещения22.12.2017
Количество просмотров200
Статью добавил пользователь admin
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