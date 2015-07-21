Цифровая рентгенография в медицинском центре «Адастра»

Рентгенологический кабинет МЦ «Адастра» оснащен современным стационарным цифровым рентгенодиагностическим аппаратом, который позволяет осуществлять рентгенологическое исследование всех органов и систем с последующей цифровой обработкой изображения и архивированием полученных снимков. В МЦ «Адастра» проводятся исследование опорно-двигательного аппарата, органов грудной клетки, брюшной полости, черепа максимально безопасно, быстро, высоко квалифицированно и комфортно. Это достигается несколькими путями: Удобная конструкция аппарата позволяет выполнять снимки с максимальным удобством для пациентов любой возрастной группы (в т.ч. для детей любого возраста). Рентгенкабинет оснащен современными средствами защиты для сведения к минимуму облучение пациентов и сопровождающих их лиц, эффективное экранирование для защиты участков, не подлежащих исследованию. Мощная рентгеновская трубка дает возможность получать снимки высокого качества у тучных пациентов, а широкая принимающая панель – получать полное изображение зоны исследования у крупных «не помещающихся в кадр» пациентов. Современная технология обработки рентгеновского изображения обеспечивает получение высококачественных снимков при снижении времени исследования, и тем самым, снижении лучевой нагрузки на пациента. Кроме того, аппарат сам определяет индивидуальную дозу и выбирает оптимальный режим съемки. Лучевая нагрузка меньше, чем при флюорографии! Сохранение в базе данных всей информации о пациенте позволяет врачу-рентгенологу быстро обратиться к архиву и оценить динамику процесса и эффективность лечения. Обслуживание пациентов осуществляет квалифицированный персонал, имеющий соответствующую подготовку по специальности «Рентгенология» и радиационной безопасности. Для удобства пациентов разработан гибкий график приема в МЦ «Адастра» с 8.00 до 18.00 в будние дни, а также в субботу с 8.00 до 12.00. Результат выдается в день обследования, что существенно экономит время пациентов. Все исследования проводятся по направлению врача по записи. Врачами-рентгенологами проводятся консультации рентгеновских снимков, выполненных в других медицинских организациях. По желанию пациента можно получить качественные рентгеновские изображения на пленке или на СD-диск, отправить снимки по интернету в другие лечебные учреждения. Подробнее на сайте ksm-adastra.com.ua. Записывайтесь по тел.: (0629) 409-403, (050) 367-25-60, (097) 051-14-95. Адрес: ул. Апатова, 140-а. Всегда рады помочь!