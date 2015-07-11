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Что ведет за собой не уникальный дизайн при разработке сайтов

Статистика показывает, что в 2015 году количество всех сайтов в интернете превысило 1 миллиард. Как правило, основная часть страниц призвана приносить прибыль, продавая что-либо посредствам интернета. Поэтому, дабы привлечь клиента, следует чем-то выделиться. Способов довольно много, но первое, что бросается в глаза при виде сайта – его дизайн. Именно благодаря ему большая часть потенциальных клиентов останавливается на странице, проявляющей индивидуальность.

 Если вы, как предприниматель, хотите заказать сайт, рекомендуем вам делать выбор в сторону уникальной страницы. Рассмотрим основные преимущества уникального дизайна.

 Индивидуальный дизайн – это интересно. Учитывая наличие всевозможных технологий, новинок, предложений, людей довольно сложно чем-либо заинтересовать. Большинство ведущих компаний всегда стремятся заинтересовать потенциальных клиентов с помощью оригинальной подводки. Например, некоторые американские и немецкие производители автомобилей знаменитых марок выпускают уникальную или юморную рекламу. И это действительно работает. Поэтому разработка сайтов должна базироваться на индивидуальном дизайне. При виде какой-нибудь «фишки», размещенной на сайте фирмы или компании, клиент обязательно заинтересуется.

 Проявление компании, как отдельной единицы. Прекрасная Мэрилин Монро была первой в мире крашеной блондинкой. Она проявила свою индивидуальность, дала о себе знать, поэтому и по сей день о ней говорят, как об одной из самых красивых женщин того времени. Благодаря уникальному дизайну можно с легкостью проявить себя, как отдельный уникальный сегмент, показать клиентам и конкурентам свое «я».

 Не такой, как все. Креативность всегда в моде. Уникальный дизайн подчеркнет ее, возвысит над другими и, конечно же, привлечет.

 Разработка сайтов с уникальным дизайном, как правило, дороже. Однако оно того стоит. Престиж, имя и доверие к компании – бесценно.

 Следует ли заказать сайт с неуникальным дизайном?

 Если вы хотите сэкономить или желаете создать «пробный» сайт с идеей дальнейшего его развития и перевоплощения, то вы можете остановить свой выбор на шаблонном дизайне. Но, в случае желания повысить свои продажи, привлечь клиентов, расширить базу, неуникальный дизайн будет не на руку.

 Неуникальный дизайн подразумевает под собой стандартное мышление, отсутствие индивидуальности и креативности. Поэтому такой вид страницы является большой проблемой для нее – клиентам не интересно.

 Не стоит забывать отличную пословицу «встречают по одежке…» и в случае создания страниц она как нельзя кстати. Заинтересуйте своих потенциальных клиентов, завлеките их особенным дизайном и вы осознаете, что не зря вложили деньги. А создаст сайт с уникальным дизайном для вас студия ImpulseDesign.

 

 

Категория Рекламные статьи
Дата размещения11.07.2015
Количество просмотров104
Статью добавил пользователь admin
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