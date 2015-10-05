Что такое электросварочный полуавтомат

Сварочный полуавтомат — электромеханический агрегат для выполнения точного процесса сварки металла путем плавления электрода в виде проволки. Процесс сварки осуществляется механизированной подачей проволки к сварочной ванне. Стоит отметить, что скорость подачи сварочной проволки устанавливается непосредственно сварщиком на самом сварочном оборудовании. Качество и стабильность перемещения горелки вдоль сварного шва зависит исключительно от мастера.

Классификация полуавтоматов по способу защиты

На рынке существует огромное количество полуавтоматических приборов. Сварочное оборудование принято разделять по способу защиты места сварки от многих окислительных процессов:

прибор для выполнения работ так называемой порошковой проволкой;

сварка осуществляемая в среде защитных газов (активные или инертные);

полуавтоматическая сварка выполняемая под значительным слоем флюсов.

Сварка под флюсом

Насколько известно, флюсовая проволка обладает немалой стоимостью, исходя из этого рентабельнее использовать сварочные агрегаты специально предназначенные для осуществления работ в среде защитных газов. В последние несколько лет, сварка под флюсом обрела небывалую популярность среди производителей так называемых "очень доступных сварочных полуавтоматов". Такой сварочный полуавтомат в Украине обладает сравнительно невысокой стоимостью, а поэтому очень доступный потребителям. В большинстве случаев, электросварочное оборудование данного типа привлекает внимание потребителей отсутствием потребности приобретения дорогостоящего баллона с имеющимся защитным газом, а также низкой ценой. Однако существуют и скрытые недостатки этого оборудования: дорогостоящая проволка из флюса, качество итогового шва несколько хуже, в отличии от сварочных аппаратов с защитным газом.

Отдельно стоит отметить, что порошковую проволку в процессе сварки металла используют исключительно на полуавтоматах обладающим защитным газом сварочной ванны.

Каждый без исключения сварочный аппарат складывается из таких блоков:

горелка с рукавом;

баллон с понижающим давление газа редуктором;

ручная или автоматическая система управления, которая предназначена для управления пуском сварочного процесса, остановкой подачи проволки, регулировки мощности сварочной дуга и скорости подачи проволки;

источник тока;

редуктор для перемещения проволки;

сварочный кабель.

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