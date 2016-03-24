Что такое декинг и его преимущества

Декинг представляет собой террасную доску. Часто его называют палубным настилом. Причина проста — внешний вид такой доски сходен с настилом, который используют для напольного покрытия в яхтах. С английского слово «deking» переводится как «корабельная палуба». Террасная доска «яхтового» вида приобрела широкую популярность на строительном рынке. Ее приобретают для разных целей, в частности для обустройства сада, внутреннего дворика, искусственного водоема или бассейна. Некоторые выстилают декингом дорожки возле бани или сауны, а также используют его в качестве материала для напольного покрытия веранды или террасы. Виды декинга Различают три вида террасной доски, которые имеют свои преимущества и недостатки. Чтобы выбрать наиболее подходящий вариант, обязательно нужно проконсультироваться со специалистом. Профессионал поможет сделать правильный выбор декинга с учетом особенностей его использования. Декинг из: массива — обычная доска, которая изготавливается из цельного массива древесины ценных пород, например, ясеня, дуба или лиственницы. Иногда это может быть дерево экзотических тропических пород. Деревянная доска обладает высокой прочностью, обладает привлекательной текстурой, однако не терпит излишней влаги и требует постоянного ухода. Последний осуществляют с применением специальных пропиток, воска или масел;

термодревесины — материал, который устойчив к влаге в отличие от деревянного варианта за счет технологии производства. Этот вид декинга изготавливают с помощью паровой обработки. В результате получают прочный настил с прекрасными эксплуатационными характеристиками (не рассыхается, не трескается, противостоит губительному действию ультрафиолета, служит больше 50 лет);

древесно-полимерного композита — доска, полученная из мелких опилок и пластиковой смеси. Декинг дпк — рациональное решение для тех, кто хочет получить настил, который не нуждается в уходе. Такому материалу не страшны сырость, влага и солнечные лучи. Композитный декинг устойчив к деформации и широко применяется в ландшафтном дизайне. Если вам нужен недорогой и качественный настил — это террасная доска. Композит и термодревесина больше подойдут для обустройства дорожек, ведущих в баню и сауну, то есть в тех местах, где наблюдается повышенная влажность. А вот деревянный декинг идеально подходит для тех мест, которые не знакомы с обильными атмосферными осадками. При выборе декинга обязательно обращайте внимание на боковые срезы. Они должны быть без дефектов, выбоин и ям. Это говорит о высоком качестве доски и ее практичности после монтажа. В нашем магазине «RoofUA» (Roofua.com.ua) можно уже сегодня заказать качественный декинг от известных производителей. Наши специалисты помогут подобрать террасную доску хорошего качества по разумной цене с доставкой! Звоните!