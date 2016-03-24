Что такое декинг и его преимущества

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Декинг представляет собой террасную доску. Часто его называют палубным настилом. Причина проста — внешний вид такой доски сходен с настилом, который используют для напольного покрытия в яхтах. С английского слово «deking» переводится как «корабельная палуба».
Террасная доска «яхтового» вида приобрела широкую популярность на строительном рынке. Ее приобретают для разных целей, в частности для обустройства сада, внутреннего дворика, искусственного водоема или бассейна. Некоторые выстилают декингом дорожки возле бани или сауны, а также используют его в качестве материала для напольного покрытия веранды или террасы.
Виды декинга
Различают три вида террасной доски, которые имеют свои преимущества и недостатки. Чтобы выбрать наиболее подходящий вариант, обязательно нужно проконсультироваться со специалистом.
Профессионал поможет сделать правильный выбор декинга с учетом особенностей его использования.
Декинг из:
Если вам нужен недорогой и качественный настил — это террасная доска. Композит и термодревесина больше подойдут для обустройства дорожек, ведущих в баню и сауну, то есть в тех местах, где наблюдается повышенная влажность. А вот деревянный декинг идеально подходит для тех мест, которые не знакомы с обильными атмосферными осадками.
При выборе декинга обязательно обращайте внимание на боковые срезы. Они должны быть без дефектов, выбоин и ям. Это говорит о высоком качестве доски и ее практичности после монтажа.
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|Категория
|Рекламные статьи
|Дата размещения
|24.03.2016
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|Статью добавил пользователь
|admin
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