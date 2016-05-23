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Что предусматривает выделенный сервер от сервера.укр?

В зависимости от масштабности запускаемого проекта в сети, вам понадобится взять в аренду виртуальный или выделенный сервер (Dedicated server). Это мощный компьютер со всеми необходимыми конфигурациями, который будет принадлежать только вам. Dedicated server вы можете взять в аренду по привлекательным тарифам в нашей компании сервера.укр. Мы предлагаем несколько вариантов выделенных серверов, различных по техническим характеристикам и ценовой политике.

Предусматриваемые параметры выделенных серверов.

  1. Безлимитный трафик.
  2. Пропускная способность сети 100-1000 Мбит/с.
  3. Оперативная память от 8 до 128 Гб.
  4. Частота от 8*2.13 до 24*2.67 GHz.
  5. Процессор 2 Xeon E5606 - 4 Xeon X7460.
  6. Установка серверной операционной системы.

Кроме того, вам предоставляется 10 дней бесплатного тестирования и 72 часа на установку за пределами дата центра. В зависимости от выбранных параметров, определяется цена на аренду оборудования.

Выделенный или виртуальный сервер: что лучше?

Выделенный сервер, в отличие от виртуального, принадлежит только вам. У вас появляется возможность решать любые задачи:

  1. выполнять настройки конфигурации;
  2. выбрать подходящую операционную систему;
  3. определить тип базы данных;
  4. устанавливать любые программы, в том числе и самостоятельно написанных.

Виртуальный сервер таких возможностей не предоставляет, а вынуждает вас делиться ресурсами памяти с другими пользователями. Поэтому вам придется подстроиться под ту конфигурацию, которая предоставляется арендодателем.

Если ваш интернет-проект забирает достаточно большое количество аппаратной части из-за своей повышенной нагрузки, Dedicated server – ваш вариант. Арендуя сервер, у вас появляется уверенность в том, что ваш портал будут работать бесперебойно и безопасно.

Если вы решите арендовать выделенный сервер в нашей компании, вы получите высокое качество обслуживания и гарантию надежной работы оборудования. Все сервера мы размещаем в специально оборудованных технических помещениях. Для ее обслуживания используются лучшие современные технологии. При незапланированном отключении света срабатывает генератор и не происходит никаких перебоев в работе вашего проекта. Все серверные шкафы и стойки обеспечены вентиляцией и охлаждением с равномерным распределением воздуха по всем участкам площадки.

Подробная информация на сайте сервера.укр

 

Категория Рекламные статьи
Дата размещения23.05.2016
Количество просмотров72
Статью добавил пользователь admin
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