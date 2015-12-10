Стремительное развитие интернет-бизнеса в последние годы существенно преобразило рынок услуг: появилось множество компаний, занимающихся созданием сайтов разной степени сложности и тематической направленности. Как правило, заказчик не вникает в детали процесса — он ставит задачу, а нюансами планирования и разработки занимается веб студия. В результате клиент получает сайт «под ключ» - готовую площадку для реализации бизнес-идей и проектов. Чем точнее очерчен круг вещей, которые нужно сделать, тем оперативнее продвигается разработка. Поэтому на этапе обсуждения заказа с клиентом задание формализуется, прорабатываются все значимые детали проекта. Что представляет собой разработка сайтов? В подавляющем большинстве случаев речь идет о целом комплексе услуг, от программирования и визуального дизайна до верстки и наполнения контентом. На финальном этапе обязательно проводится полномасштабное тестирование, призванное выявить наличие проблем и ошибок. Стоимость готового сайта зависит от сложности разработки, количества времени, потраченного на работу над ним, а также используемого разработчиками инструментария. У каждой задачи насчитывается несколько доступных способов решения, стоимость которых может существенно различаться. Есть вещи, на которых экономить не стоит: к ним относятся технологические решения, положенные в основу проекта. Лучше с самого начала сделать все правильно, чтобы в итоге получить сайт, способный эффективно функционировать и, что немаловажно, быстро и безболезненно развиваться, чем урезать бюджет на этапе разработки, а затем постоянно переплачивать за продвижение и поддержку громоздкого проекта. Иногда клиент, которому срочно нужен сайт, делает выбор в пользу экономии и создает его своими силами. В принципе, разработать незатейливо оформленную страницу по готовому шаблону несложно, но будет ли прок от такого «шедевра»? Неудобные, почти ничем не отличающиеся от сотен себе подобных — такие сайты вряд ли помогут выделиться и привлечь внимание потенциальной аудитории, в то время как веб студия сможет за сравнительно короткий период времени разработать оригинальную и эффектную страницу. При этом мастера своего дела берут на себя все сопутствующие хлопоты, в том числе подключение системы управления, наполнение страниц, выбор хостинга (обычно эти услуги включаются в пакет по обслуживанию сайта). Несмотря на уникальность каждого отдельного заказа, все проекты, с которыми работают веб-студии, условно можно поделить на несколько категорий. Самыми популярными среди типичных проектов считаются: интернет-магазины;

сайты-визитки;

продающие одностраничные сайты (landing page);

представительства компаний. Это далеко не полный перечень сайтов, разрабатываемых современными веб-студиями. Результаты их труда представлены также всевозможными каталогами, форумами, порталами. Каждая категория проектов призвана решать свои задачи, поэтому характеристки и сроки создания разных видов сайтов заметно различаются. Если сайт-визитку можно сделать всего за несколько дней, то разработка интернет-магазинов порой требует нескольких месяцев напряженной работы. Магазин нуждается в продвижении, а чтобы готовый сайт работал бесперебойно, важно обеспечить ему хорошую техническую поддержку. Кроме того, необходимо сделать онлайн-магазин узнаваемым, поэтому роль фирменного стиля и рекламы нельзя недооценивать. На финальном этапе, во время сдачи проекта, хороший разработчик обязательно предоставит клиенту гарантии качества услуги: если в процессе эксплуатации сайта выявляются какие-либо ошибки, их немедленно исправляют.