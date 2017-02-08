Что нужно знать об аквачистке?

Если вы хотите бережно отстирать свадебное платье или мягкую игрушку, подушки или изделие с неустойчивым окрашиванием, обратите внимание на услуги аквачистки. Это отличное решение для эффективной, но деликатной обработки вещей, на которых есть или должен быть ярлычок «не подвергать химчистке». Особенности аквачистки Под аквачисткой принято подразумевать процесс обработки изделий, который происходит в воде. К жидкости добавляются специальные моющие, отделочные и противоусадочные средства. Есть ли разница между этой технологией и обычной стиркой? Сам процесс не имеет никаких особых отличий. Но первый вариант можно выбрать там, где не подойдет второй. Аквачистка может обеспечить деликатный уход: Комбинированным изделиям; Вещам, украшенным люрексом или бисером; Одежде, выполненной из особо тонких волокон (шерсти, современных синтетических волокон с пропиткой, чистого шелка и других); Свадебным и дорогостоящим коктейльным платьям. Как происходит процесс? Максимальный уровень чистоты, эффективности и безопасности при аквачистке достигается благодаря тому, что эта технология подразумевает использование высококлассного оборудования и лучших моющих средств. Вы можете быть уверены в том, что ваша трикотажная кофточка, любимая игрушка ребенка, пуховик или пальто не пострадают, даже если выполнены из мембранных и микроволоконных тканей. В сравнении с химчисткой и тем более обычной стиркой, аква технология в http://aqua-express.kiev.ua/ выигрывает в разы. Она гораздо эффективнее и безопаснее для любых материалов. ВАЖНО! Если на изделии стоит значок «химчистка запрещена», вам стоит прибегнуть как раз к помощи аквачистки. Машины, с помощью которых выполняется аквачистка, имеют немало отличий от простых стиральных агрегатов. У них есть множество специальных программ, которые позволяют бережно очищать в воде даже самые чувствительные материи, например, мех, замшу или натуральную кожу. Изделия обрабатываются при низких скоростях барабана и в щадящем режиме. Резкий скачок скорости барабана при работе машинки исключен на все 100%. Основные преимущества Если вы сомневаетесь в том, стоит ли вам выбрать аквачистку, взвесьте ее преимущества: Процент усадки натуральной кожи и тканей в случае с «водной технологией» не превышает 2%; После аква обработки вещи получают существенно лучший вид, чем после обработки в перхлорэтилене; Любые загрязнения устраняются бережно и эффективно; Вещи возвращают насыщенность и яркость цвета, сохраняют мягкость и получают приятный легкий аромат. Если вы заботитесь об окружающей среде, то вам будет приятно узнать, что технология аквачистки экологичная.