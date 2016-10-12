Что нужно учитывать при выборе памятника?

Смерть является неизбежным явлением для каждого человека. Рано или поздно люди встретятся с хромой, имеющей косу и этого не избежать. Но люди не исчезают бесследно. От них остается память, на Земле продолжают жить их дети. Память усопших увековечивается благодаря красивым изделиям, на которых выгравирована фотография и надпись, хранящая информацию об усопшем. К выбору памятника нужно относиться внимательно и ответственно. От выбора зависит то, насколько долго он прослужит. Важна форма и размер надгробия, выбор материала для него, а также имеют значения способы его оформления. Можно почитать информацию здесь http://www.granit-premium.com.ua/pamyatniki-iz-granita-tip-stella/ чтобы определиться с выбором памятника. Каковы сроки монтажа памятника? После погребения человека монтаж памятника осуществляется не сразу. Обычно ждут не менее года, прежде чем приступить к этой работе. В некоторых случаях требуется еще более длительный период. Чаще всего года достаточно для полной усадки почвы. Пласты земли больше не будут двигаться и установленное надгробие не сместиться в какую-либо сторону и останется целостным. Если установить памятник слишком рано, то это чревато повреждением его фундамента, а также других фрагментов. Установка осуществляется в теплый период года. Зимой, как правило, этого не делают в связи с промерзанием почвы. Но холода являются великолепным периодом для того, чтобы заказать подходящий во всех отношениях памятник. У специалистов будет достаточно времени для того, чтобы изготовить изделие любой сложности. Из каких материалов изготавливают надгробия? Памятники изготавливают из разнообразных материалов. Можно выбрать изделие по каталогу. Возможно изготовление надгробия по особому проекту, что, безусловно, обойдется дороже, зато изделие устроит даже в мелочах. При выборе надгробия следует учитывать: состояние почвы;

рельеф используемого участка;

расположение могильного места на кладбище. Если специалисты владеют информацией, указанной выше, то они смогут посоветовать клиенту: какое им выбрать надгробие, какова желательная форма для него и размер. Это напрямую связано с местностью, где погребен человек. При выборе памятника не стоит слишком шиковать и покупать изделие для того, чтобы произвести впечатление на окружающих людей, привлечь их внимание. Ведь надгробие необходимо, чтобы увековечить память о человеке, а не для хвастовства. Качественные памятники из гранита можно заказать здесь http://www.granit-premium.com.ua/.