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Что делают из бесцветной хны?
Бесцветная хна для волос – один из самых ценных даров природы, получаемый из листьев лавсонии, лишенной красящих средств. Нередко данное название присваивают продуктам, получаемым и из других растений (чаще всего – кассии). С точки зрения ботаники это не одно и то же, однако, порошок кассии также обладает невероятно полезными свойствами для волос и кожи (аюрведическая краска обычно имеет в составе 99% кассии и 1% бесцветной лавсонии).
Это экологически чистое гипоаллергенное средство для стимуляции роста, препятствия выпадению, придания волосам объема и блеска. Она улучшает кровообращение в коже, помогает бороться с перхотью, оказывает антисептический эффект, глубоко проникает в структуру волоса, укрепляя его.
Как использовать бесцветную хну?
Очень важно – выбрать и купить бесцветную хну, не содержащую примесей и добавок. Самые качественные продукты – органические краски для волос, имеющие соответствующие сертификаты. Их можно использовать в качестве альтернативы традиционным бальзамам и кондиционерам. Существует также множество рецептов масок для волос с применением бесцветной хны. Самый простой – смешать порошок с теплой водой, нанести на локоны и держать около часа под шапочкой с платком или полотенцем.
Для маски против выпадения волос хну можно смешивать с кокосовым, оливковым и касторовым маслами. Для блеска и объема в простую маску добавляют миндальное масло.
Для увлажнения сухих волос в настоявшуюся хну можно добавить мякоть авокадо и касторовое масло, а для укрепления жирных – сок лимона, репейное масло и голубую глину.
Однако такого рода уход – не единственная сфера применения бесцветной натуральной краски для волос. Ее также используют для борьбы с проблемами кожи лица и тела. Она эффективно очищает, питает и лечит кожу, отлично борется с высыпаниями и себореей. За счет особых кислот в составе, связывающих коллаген, оказывает омолаживающий эффект. Это отличное средство для лечения угрей.
Применяют ее и для ухода за ногтями – хна прекрасно укрепляет их, борется с грибком, и воспалениями.
Что важно учитывать
Как и обычная хна, бесцветная плохо взаимодействует с химическими косметическими средствами. Это касается и так называемых красок без аммиака. Окраска волос хной нежелательна, если вы недавно делали химическую завивку или мелирование. Если вы пользуетесь традиционными красителями, даже бесцветная хна может препятствовать их проникновению в волос. В результате покраска волос может дать совсем не тот результат, которого вы ожидаете.
|Категория
|Рекламные статьи
|Дата размещения
|06.10.2015
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|Статью добавил пользователь
|admin
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