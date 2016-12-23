Чому та коли треба звертатися до адвокатів? Цим питанням частіше задаються ті, хто жодного разу не опинявся в складних ситауціях, які потребували юридичного втручання. Звичайно, в цьому є деякий сенс, адже сьогодні у відкритому доступі публікуються майже всі закони, кожна людина може знайти все, що їй потрібно та скористатися. Окрім цього, у багатьох є друзі з величезним життєвим досвідом і можуть надати слушні поради.



Але на практиці дуже часто виявляється, шо самостійне вирішення власних юридичних проблем, особливо, коли йде мова про якісь судові розгляди, закінчується негативним досвідом. В такому випадку щось виправити майже не вдається.



Вся справа в тому, що будь-який судовий процес - це протистояння двох сторін, і кожна з них намагається довести судові, що саме вона має рацію. Якщо мова йде про уголовну справу, то є сторони обвинувачення і захисту, а в цивільних процесах це позивач і відповідач. У справи, яка ведеться непрофесійно, за відсутністю адвоката, є всі шанси зазнати поразки.



Тільки якісний адвокат може швидко та ефективно вирішити складні юридичні питання у таких справах, як:

- кримінальне обвинувачення ;

- сплата та незаконне стягнення боргів;

- з'ясування складних питань при розлученні;

- реєстрація підприємства ;

- тощо.



Основна перевага професійного адвоката складається в досвіді та вмінні практичного застосування власних знань. Можна знати багато законів, але не вміти оперувати ними у відповідний момент.



На відміну від звичайного юриста, досвідчений адвокат гарантує повну конфіденційність усіх відомостей, які він отримує від клієнта. Адвокатьска таємниця дуже схожа на таємницю сповіді - її не можна порушувати за будь-яких обставин. Крім того, для професіонала його клієнт є завжди правим.



До адвокатів треба звертатися не тоді, коли справу вже безнадійно програно, а тоді, коли є всі шанси, щоб отримати перемогу. Тому, бажано ніколи не стикатися з юридичними проблемами, але, якщо вони все ж таки виникли, негайно звертатися за професійною допомогою до спеціалістів. То ж якщо ви вже попали в складні обставини - не гайте часу, обирайте собі досвідченного адвоката. Пам'ятайте, що час - це найдорожчий ресурс, і від своєчастості дій залежить успіх розгрядання справи і нюансі її вирішення. Хай у вас все буде добре! Стаття підготовлена за допомогою об'єднання адвокатів "Бачинський, Коломієць і партнери" .