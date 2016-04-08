Чому качка краще курки: власне здоров’я вам підкаже краще за ціну

Багато людей кожен рік думають про то, чи варто створювати собі власне господарство, де самому вирощувати рослини і утримувати тварин. Тим більше, що в наш час не так просто і доступно купувати готові вироби, оскількі ціни злетіли в декілька разів, а заробітні плати лишились на минулому рівні. Саме це спонукає людей шукати вихід із ситуації, і хтось вирішує вирощувати птахів, маленьких тварин на заміській ділянці, або на дачі. Чи це вигідно, і що це може вам дати, про це сьогоднішня стаття. Пташине м’ясо відноситься до дієтичного і краще сприймається організмом, ніж більш жирне свине чи яловиче. Саме тому дієтичне м’ясо рекомендують як дітям, так і дорослим, які відчувають проблеми з травленням чи здоров’ям взагалі. Що краще вирощувати у себе: качок чи курей? Тим більше, що зараз продаються не тількі каченята добові, але і місячний молодняк, а весь період відгодівлі зменшується з двох до одного мясяця. З качками є одна особливість — вони потребують воду для свого розвитку. Адже в воді вони самостійно знаходять собі їжу, вода потрібна, щоби змивати жир з пір’я. Всі види качок виділяють жир, яким змащують своє пір’я. Це природна здатність і її неможливо вимкнути, хоча в деяких видів вона сильно редукована, але виділяється все одно. Для прикладу, мускусна качка спокійно можуть переносити відсутність води, але все ж краще, коли вона є, ніж коли її нема. Ще одна причина, чому качки потребують воду — вони потребують фізичні вправи. А що може бути краще для її розвитку, ніж плавання у водоймі? Зазвичай, качине м’ясо жирне, потребує довгу обробку, а також коштує дорожче за куряче. Переваги курячого м’яса в наступному: краща ціна, приємний смак, ніякої води в господарстві, а ще постійно яйця на вашому столі. З курами завжди набагато менше проблем. Так, їх треба випускати ранком гуляти, а ввечері вони збираються собі на сон і ховаються в підготовлений утеплений курник. Кури були виведені людьми як раз як джерело їжі і прекрасно справляються зі своєю задачею вже протягом тисячоліть. Останньою перевагою стане чистота вашого продукту. Коли ви вирощуєте самі собі продукти, тварин і птахів, ви впевнені на всі 100% в якості вашого продукту. Тут немає жодних гормонів росту, тут нема шкідливої хімії, антибіотиків, фармацевтики. Без них не може обійтись жодне велике підприємство, де вирощують птахів. Це природньо, бо підприємства не будуть ризикувати тисячами птахів заради однієї хворої, вони понесуть більші втрати, ніж отримають вигоди, якщо захворіють всі. А ваше господарство має тількі 10-20 птахів, так що ризик не такий великий, плюс ви можете спостерігати за ними усіма, кожня, від самого першого дня.