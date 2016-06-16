Чоловічі вишиті сорочки на ukrglamour.com.ua

Чоловічі вишиті сорочки, як частина повсякденного образу людини, стали модними приблизно рік тому. Раніше вона не була мейнстрімом, і одягалася лише представниками етнічних ансамблів, або тими, кого вважали «неофашистами», чи запеклими патріотами. Це не можна вважати доганою нашому народові, бо мало хто зараз ходить у національному одязі. Та разом із суцільною українізацією та популяризацією усього українського вишиванка перестала бути суто етнічним одягом на свята або виступи. Тепер вона для багатьох є частиною повсякденного образу – її одягають на роботу, прогулянку, вечірку, до університету чи школи, або навіть до дитячого садка. Часто можна зустріти немовля у вишитій сорочечці. Отже, можна із впевненістю стверджувати, що мода в Україні тепер нова, і вона пов'язана із поширенням ідей стосовно любові до рідної держави та підтримки усього українського. Щоб придбати таку сорочку для себе, або близької людини, пропонуємо завітати на наш сайт ukrglamour.com.ua . Як обирати вишиванку Отже, у нашому випадку нове є добре забутим старим, адже наші пращури носили такий одяг щодня, більше того – вишивали його самостійно. Звісно, зараз вироби ручної роботи коштують дуже дорого, і не кожен може дозволити собі їх купити. Перш ніж зробити остаточний вибір моделі, зверніть увагу на колір. Білий – це традиційний, він символізує чистоту та здатний додати до будь-якого образа легкості й свіжості. Не менш елегантно й стильно виглядають чорні сорочки – зараз вони не менш популярні, ніж білі. Актуальними зараз є також відтінки блакитного, червоного, сірого. Візерунок теж має значення – ті, хто хоч трохи цікавився походженням та значенням вишиванок, знають, що кожна квітка, вишита на тканині, виступає символом. Візерунки бувають рослинними, анімалістичними та абстрактними. Листочки та квітки виглядають дуже мило – це прекрасний варіант для дівчат. Для яскравих образів можна підбирати й анімалістичні мотиви – із зображенням тварин. Абстракція – універсальний варіант, який чудово підійде до будь-якого стилю, в тому числі й солідного, або ділового. Під час приміряння речі варто поглянути, якого вона розміру – добре, якщо вона трохи більша за ваш звичайний розмір, тоді виглядатиме органічно. Дівчатам слід подумати і про те, що вишиванка буває не обов'язково сорочкою - можна обрати сукню, або туніку, такі речі виглядають гарно та велично, особливо у поєднанні ще з якоюсь частиною національного українського одягу. Обрати та купити чоловічі й жіночі вишиванки можна в нашому інтернет магазині – http://ukrglamour.com.ua .