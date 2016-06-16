Чоловічі вишиті сорочки на ukrglamour.com.ua

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Чоловічі вишиті сорочки, як частина повсякденного образу людини, стали модними приблизно рік тому. Раніше вона не була мейнстрімом, і одягалася лише представниками етнічних ансамблів, або тими, кого вважали «неофашистами», чи запеклими патріотами. Це не можна вважати доганою нашому народові, бо мало хто зараз ходить у національному одязі. Та разом із суцільною українізацією та популяризацією усього українського вишиванка перестала бути суто етнічним одягом на свята або виступи. Тепер вона для багатьох є частиною повсякденного образу – її одягають на роботу, прогулянку, вечірку, до університету чи школи, або навіть до дитячого садка. Часто можна зустріти немовля у вишитій сорочечці. Отже, можна із впевненістю стверджувати, що мода в Україні тепер нова, і вона пов'язана із поширенням ідей стосовно любові до рідної держави та підтримки усього українського. Щоб придбати таку сорочку для себе, або близької людини, пропонуємо завітати на наш сайт ukrglamour.com.ua.
Як обирати вишиванку
Отже, у нашому випадку нове є добре забутим старим, адже наші пращури носили такий одяг щодня, більше того – вишивали його самостійно. Звісно, зараз вироби ручної роботи коштують дуже дорого, і не кожен може дозволити собі їх купити. Перш ніж зробити остаточний вибір моделі, зверніть увагу на колір. Білий – це традиційний, він символізує чистоту та здатний додати до будь-якого образа легкості й свіжості. Не менш елегантно й стильно виглядають чорні сорочки – зараз вони не менш популярні, ніж білі. Актуальними зараз є також відтінки блакитного, червоного, сірого.
Візерунок теж має значення – ті, хто хоч трохи цікавився походженням та значенням вишиванок, знають, що кожна квітка, вишита на тканині, виступає символом. Візерунки бувають рослинними, анімалістичними та абстрактними. Листочки та квітки виглядають дуже мило – це прекрасний варіант для дівчат. Для яскравих образів можна підбирати й анімалістичні мотиви – із зображенням тварин. Абстракція – універсальний варіант, який чудово підійде до будь-якого стилю, в тому числі й солідного, або ділового.
Під час приміряння речі варто поглянути, якого вона розміру – добре, якщо вона трохи більша за ваш звичайний розмір, тоді виглядатиме органічно. Дівчатам слід подумати і про те, що вишиванка буває не обов'язково сорочкою - можна обрати сукню, або туніку, такі речі виглядають гарно та велично, особливо у поєднанні ще з якоюсь частиною національного українського одягу.
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|Категория
|Рекламные статьи
|Дата размещения
|16.06.2016
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|146
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