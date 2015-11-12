Чистка аквариума самому или с вызовом специалиста?

Экосистема домашнего аквариума не может регулировать себя сама, поэтому о комфорте и безопасности ее обитателей должен беспокоиться хозяин. Чистка аквариума-полезное, но хлопотное мероприятие. Можно проводить ее самостоятельно, а можно приглашать специалистов. Оба варианта решения проблемы имеют свои преимущества.

Самостоятельная очистка привлекает своей бесплатностью. Но слегка потратиться все же придется. Главное правило подготовки к чистке аквариума-все применяемые приспособления и материалы должны быть новыми или использованными только для этой цели. Как минимум, понадобятся:

-автомобильный скребок для стекла (можно заменить кухонной губкой или капроновой мочалкой);

-лезвие для бритвы или нож (канцелярский или строительный);

-щетка для чистки декора и растений (можно использовать зубную);

-сифон для очистки дна (продается в зоомагазине или изготавливается самостоятельно из гибкого шланга и горловины от пластиковой бутылки);

-ведро не меньше 10 литров.

Перед добавлением в аквариум водопроводную воду нужно отстаивать 2-3 дня, а еще лучше-отфильтровать. Если она и после этих процедур останется грязной, ее придется наполовину разбавить дистиллированной водой, приобретенной в аптеке.

Специалисты по чистке аквариумов могут провести некоторые специфические процедуры, которые будут не под силу дилетанту:

-протестировать состав и свойства воды, которую вы собираетесь залить в аквариум: жесткость общую и карбонатную, кислотность по водородному показателю, содержание в ней опасных для рыбок соединений;

-улучшить состав воды в морском аквариуме с помощью добавления в нее необходимых микроэлементов и даже витаминов;

-осмотреть рыбок на предмет заболеваний и назначить необходимое лечение. Некоторые фирмы даже предоставляют услугу «отель для рыбок», если заболевшую экзотическую питомицу нужно временно отселить.

Еще одна полезная услуга-это консультирование по вопросам дизайна аквариума, его ландшафта и оформления арт-объектами и растениями. Большое значение также имеет правильный подбор обитателей с учетом их совместимости. У профессионала можно также узнать правила ремонта аквариумов и особенности едежневного ухода.

Профессиональная очистка аквариума обычно длится полчаса, если вы оплатили фиксированную стоимость процедуры, и не менее часа, если вы оплачиваете труд специалиста почасово. И в том, и в другом случае вам придется потратить на процедуры для красоты пресноводного аквариума и здоровья его обитателей 250-300 гривень. Обслуживание аквариума с морской водой обходится хозяину вдвое дороже.