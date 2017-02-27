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Чертежи покрасочных камер

Покрасочная камера, чертежи

Сталкиваясь с высокой стоимостью покраски в мастерской, практически каждый автолюбитель мечтает о более дешевом варианте. Некоторые виды работ вполне возможно провести в самодельном устройстве, нужно только заранее подготовиться к тому, что качество окрашивания может быть ниже, чем в сервисе. Если у Вас уже есть помещения (гараж), в котором будет расположена покрасочная камера, чертежи можно найти в специальной литературе или в интернете. Необходимо просчитать расположение оборудования, его параметры и возможность четкого взаимодействия. В самодельной кабине обязательно должны присутствовать: осветительные приборы, вентиляция, фильтры (желательно несколько), отопление. Все установленное оборудование потребует настройки и периодической проверки. Фильтры нужно будет чистить и менять очень часто.

Обязательные требования

     Можно легко найти схемы любого нужного устройства и воплотить их в жизнь своими силами. Но нужно соблюдать некоторые требования, чтобы сделать бокс безопасным:

  1. Стены бокса должны быть огнеупорными, легко мыться, не иметь щелей, быть окрашенными в белый цвет;
  2. Обязательно покройте стенки теплоизоляционным материалом;
  3. Обеспечьте прохождение воздуха через пол;
  4. Ворота должны быть огнеупорными, теплоизолированными, герметичными и открываться наружу.

     Вентиляционная система может быть одномоторной или двухмоторной. В качестве  теплогенератора могут использоваться ИК излучатели. Если просмотреть больше информации, можно лучше разобраться в нюансах и тонкостях. Осветительные приборы должны быть прочно закреплены на стенах и потолке. Сделать их собственноручно вряд ли получится, но плафоны для ламп вполне могут быть самодельными. Если в данный момент не предполагается устанавливать автоматическое управление, желательно предусмотреть его в будущем и отразить в чертежах.

Достоинства и недостатки самодельной камеры

     Решаясь на сборку сложного устройства необходимо четко понимать его сильные и слабые стороны. Вы выигрываете:

  • самостоятельно подбирая схемы и чертежи;
  • экономя при покупке узлов и деталей, подробнее на tweko . com . ua;
  • выбирая нужные (не всегда дорогие) агрегаты и элементы;
  • обслуживая камеру самостоятельно.

Недостатком считается:

  • заранее неизвестный результат монтажа;
  • возможные ошибки, недоделки и дополнительные расходы;
  • Ваши силы и время на перенастройку и наладку;
  • не автоматизированный процесс и опасность пожара.

      Если Вы не боитесь трудностей и привыкли решать сложные задачи, то самостоятельно собранная и работающая камера станет настоящей наградой.

 

Категория Рекламные статьи
Дата размещения27.02.2017
Количество просмотров222
Статью добавил пользователь admin
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