Чертежи покрасочных камер

Покрасочная камера, чертежи Сталкиваясь с высокой стоимостью покраски в мастерской, практически каждый автолюбитель мечтает о более дешевом варианте. Некоторые виды работ вполне возможно провести в самодельном устройстве, нужно только заранее подготовиться к тому, что качество окрашивания может быть ниже, чем в сервисе. Если у Вас уже есть помещения (гараж), в котором будет расположена покрасочная камера, чертежи можно найти в специальной литературе или в интернете. Необходимо просчитать расположение оборудования, его параметры и возможность четкого взаимодействия. В самодельной кабине обязательно должны присутствовать: осветительные приборы, вентиляция, фильтры (желательно несколько), отопление. Все установленное оборудование потребует настройки и периодической проверки. Фильтры нужно будет чистить и менять очень часто. Обязательные требования Можно легко найти схемы любого нужного устройства и воплотить их в жизнь своими силами. Но нужно соблюдать некоторые требования, чтобы сделать бокс безопасным: Стены бокса должны быть огнеупорными, легко мыться, не иметь щелей, быть окрашенными в белый цвет; Обязательно покройте стенки теплоизоляционным материалом; Обеспечьте прохождение воздуха через пол; Ворота должны быть огнеупорными, теплоизолированными, герметичными и открываться наружу. Вентиляционная система может быть одномоторной или двухмоторной. В качестве теплогенератора могут использоваться ИК излучатели. Если просмотреть больше информации, можно лучше разобраться в нюансах и тонкостях. Осветительные приборы должны быть прочно закреплены на стенах и потолке. Сделать их собственноручно вряд ли получится, но плафоны для ламп вполне могут быть самодельными. Если в данный момент не предполагается устанавливать автоматическое управление, желательно предусмотреть его в будущем и отразить в чертежах. Достоинства и недостатки самодельной камеры Решаясь на сборку сложного устройства необходимо четко понимать его сильные и слабые стороны. Вы выигрываете: самостоятельно подбирая схемы и чертежи;

экономя при покупке узлов и деталей, подробнее на tweko . com . ua ;

; выбирая нужные (не всегда дорогие) агрегаты и элементы;

обслуживая камеру самостоятельно. Недостатком считается: заранее неизвестный результат монтажа;

возможные ошибки, недоделки и дополнительные расходы;

Ваши силы и время на перенастройку и наладку;

не автоматизированный процесс и опасность пожара. Если Вы не боитесь трудностей и привыкли решать сложные задачи, то самостоятельно собранная и работающая камера станет настоящей наградой.