Чертежи покрасочных камер

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Покрасочная камера, чертежи
Сталкиваясь с высокой стоимостью покраски в мастерской, практически каждый автолюбитель мечтает о более дешевом варианте. Некоторые виды работ вполне возможно провести в самодельном устройстве, нужно только заранее подготовиться к тому, что качество окрашивания может быть ниже, чем в сервисе. Если у Вас уже есть помещения (гараж), в котором будет расположена покрасочная камера, чертежи можно найти в специальной литературе или в интернете. Необходимо просчитать расположение оборудования, его параметры и возможность четкого взаимодействия. В самодельной кабине обязательно должны присутствовать: осветительные приборы, вентиляция, фильтры (желательно несколько), отопление. Все установленное оборудование потребует настройки и периодической проверки. Фильтры нужно будет чистить и менять очень часто.
Обязательные требования
Можно легко найти схемы любого нужного устройства и воплотить их в жизнь своими силами. Но нужно соблюдать некоторые требования, чтобы сделать бокс безопасным:
Вентиляционная система может быть одномоторной или двухмоторной. В качестве теплогенератора могут использоваться ИК излучатели. Если просмотреть больше информации, можно лучше разобраться в нюансах и тонкостях. Осветительные приборы должны быть прочно закреплены на стенах и потолке. Сделать их собственноручно вряд ли получится, но плафоны для ламп вполне могут быть самодельными. Если в данный момент не предполагается устанавливать автоматическое управление, желательно предусмотреть его в будущем и отразить в чертежах.
Достоинства и недостатки самодельной камеры
Решаясь на сборку сложного устройства необходимо четко понимать его сильные и слабые стороны. Вы выигрываете:
Недостатком считается:
Если Вы не боитесь трудностей и привыкли решать сложные задачи, то самостоятельно собранная и работающая камера станет настоящей наградой.
|Категория
|Рекламные статьи
|Дата размещения
|27.02.2017
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|222
|Статью добавил пользователь
|admin
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