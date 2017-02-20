Чем отличаются рюкзаки MOLLE?

Не новость, что изделия военного назначения отличаются лучшим качеством. Это относится как к обмундированию, так и к амуниции и снаряжению. Поэтому многие предпочитают в походах и поездках использовать рюкзак милитари. Эти модели очень удобны. Рассчитанные на использование военными, они все же подходят как для небольших походов, так и для городских прогулок. Особенно кстати такие рюкзаки для тех, кто любит стиль милитари.

Образцом современных военных рюкзаков служит рюкзак нато. Тактические рюкзаки могут отличаться большими объемами. Снабженные прочными наплечниками, они надежно фиксируются. Это позволяет достаточно удобно переносить грузы даже в самых экстремальных условиях. Такие рюкзаки имеют очень много функциональных карманов. Такая особенность конструкции позволяет удобно разместить необходимые вещи и доставать их по мере надобности, открывая только нужное отделение. Подобные рюкзаки используются военными, туристами, членами различных экспедиций. Тактические рюкзаки отличаются объемами и особенностями конструкции, что позволяет выбрать нужную модель в зависимости от потребностей.

Большой экспедиционный рюкзак на молле имеет основное большое отделение, которое разделено на две части при помощи молнии. Образующийся при этом нижний отсек имеет независимый доступ. Рюкзак снабжен скелетной анатомической рамой и может помещать в себе груз весом до 100 кг. Анатомическая рама выполнена из полимера, отличается прочностью к ударам и надежно защищает позвоночник. Имеется также удобный анатомический пояс. Широкие лямки очень удобны для переноса грузов и могут быстро сбрасываться в случае необходимости. Рюкзак также снабжен наружными ремнями крепления, служащими для фиксации дополнительных подсумков или предметов экипировки.

Данные тактические рюкзаки используются в армии США. Они имеют ряд специфических особенностей. Это анатомическая конструкция MOLLE поясного ремня и плечевых лямок. В данном рюкзаке полностью вентилируется спина, что очень важно при выполнении сложных задач в полевых условиях. В нем также предусмотрена грудная стяжка. Плечевые лямки снабжены системой быстрого сброса. Большое верхнее отделение с органайзером закрывается удобным клапаном. Боковые ремни имеют увеличенную длину. Рюкзак выполняется из прочной ткани, устойчивой к любым воздействиям, расцветки мультикам.