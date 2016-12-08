Чехол для телефона, как способ защиты от внешних факторов

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Всесторонняя протекция гаджета

Как одновременно сохранить тыльную панель и экран девайса? Специалисты рекомендуют обратить внимание на закрытый форм-фактор:

книжка флип

Данные изделия изготавливаются из кожи (как натуральной, так и синтетической). Благодаря вшитой обложке, конструкция способна прикрыть от пагубного воздействия окружающей среды сразу обе части аппарата – дисплей и спинку.

Обычно подобные атрибуты стилизуются под классику: деловой дизайн, однотонная цветовая гамма, элегантный внешний вид. Эффектные книги и флип великолепно сочетаются с любой одеждой.

Аксессуары, в которых смартфон не утолщается

Защитная амуниция не обязательно должна быть толстой, широкой и громоздкой. Современные накладки, несмотря на свои миниатюрные размеры, способны уберечь технику от микротрещин, сколов на уголках и царапин.

На выбор предлагается два варианта покрышек:

силиконовые пластиковые

Первый тип:

эластичный

упругий

гибкий

мягкий

хорошо тянется

плотно прилегает к корпусу

Второй тип:

крепкий

жесткий

утонченный

смотрится как украшение

Специальное предложение для спортсменов

Идете в тренажерный зал или на пробежку? Не кладите трубку в карман. Одно неправильное движение, как она может оказаться на полу. Зачем так рисковать?

Уже давно существуют держатели для спортсменов:

поясная сумка

наручный футляр

Принадлежности произведены из неопрена, который устойчив к поту и не пропускает внутрь влагу. Также он не парит кожу и не вызывает раздражение.

Оборудовано прозрачное окно, через которое удобно управлять меню, звонками и прочими функциями устройства. Если у Вы любите слушать музыку, а наушники проводные, спокойно подключите провод через предусмотренный вырез.

Как усилить действие чехла?

Поскольку задача бампера – уход за корпусом, то тачскрин остается открытым. Для того чтобы закрыть его от различных вредителей, поклейте закаленное стекло:

прозрачное

твердое

устойчиво к острым предметам

влагостойкое

делает картинку насыщенной и четкой

приятно для глаз

долговечное

установка без клея

Важно то, что вещица имеет закругленные края, благодаря которым она не отклеивается по бокам и не впускает воздух. Что касается сенсоров, то они откликаются так, словно на мониторе вовсе ничего нет.

Какая продукция доступна на другие виды девайсов, а также какой купить чехол на Сяоми Редми 3 Про, расскажет менеджер-консультант. Контакты для связи с отделом call-center:

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