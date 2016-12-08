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Чехол для телефона, как способ защиты от внешних факторов
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Всесторонняя протекция гаджета
Как одновременно сохранить тыльную панель и экран девайса? Специалисты рекомендуют обратить внимание на закрытый форм-фактор:
Данные изделия изготавливаются из кожи (как натуральной, так и синтетической). Благодаря вшитой обложке, конструкция способна прикрыть от пагубного воздействия окружающей среды сразу обе части аппарата – дисплей и спинку.
Обычно подобные атрибуты стилизуются под классику: деловой дизайн, однотонная цветовая гамма, элегантный внешний вид. Эффектные книги и флип великолепно сочетаются с любой одеждой.
Аксессуары, в которых смартфон не утолщается
Защитная амуниция не обязательно должна быть толстой, широкой и громоздкой. Современные накладки, несмотря на свои миниатюрные размеры, способны уберечь технику от микротрещин, сколов на уголках и царапин.
На выбор предлагается два варианта покрышек:
Первый тип:
Второй тип:
Специальное предложение для спортсменов
Идете в тренажерный зал или на пробежку? Не кладите трубку в карман. Одно неправильное движение, как она может оказаться на полу. Зачем так рисковать?
Уже давно существуют держатели для спортсменов:
Принадлежности произведены из неопрена, который устойчив к поту и не пропускает внутрь влагу. Также он не парит кожу и не вызывает раздражение.
Оборудовано прозрачное окно, через которое удобно управлять меню, звонками и прочими функциями устройства. Если у Вы любите слушать музыку, а наушники проводные, спокойно подключите провод через предусмотренный вырез.
Как усилить действие чехла?
Поскольку задача бампера – уход за корпусом, то тачскрин остается открытым. Для того чтобы закрыть его от различных вредителей, поклейте закаленное стекло:
Важно то, что вещица имеет закругленные края, благодаря которым она не отклеивается по бокам и не впускает воздух. Что касается сенсоров, то они откликаются так, словно на мониторе вовсе ничего нет.
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|Категория
|Рекламные статьи
|Дата размещения
|08.12.2016
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|103
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|admin
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