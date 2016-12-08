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Чехол для телефона как способ защиты от внешних факторов

Чехол для телефона, как способ защиты от внешних факторов

Найдено отличное средство против повреждений смартфона! Угадайте с первого раза, что это. Правильно – чехлы для iPhone 7 и купить их в Киеве можно здесь – интернет-магазин itsell.ua.

Чехол для iphone 7

Данный онлайн универмаг профессионально занимается продажей мобильных аксессуаров, и за много лет работы вычислил самых честных, добросовестных производителей:

  • Epik
  • Nillkin
  • Tetded
  • Rock
  • Melkco
  • TTX
  • Mercury
  • iPaky
  • IMAK
  • Msvii

Высокое качество товаров гарантировано.

Всесторонняя протекция гаджета

Как одновременно сохранить тыльную панель и экран девайса? Специалисты рекомендуют обратить внимание на закрытый форм-фактор:

  1. книжка
  2. флип

Данные изделия изготавливаются из кожи (как натуральной, так и синтетической). Благодаря вшитой обложке, конструкция способна прикрыть от пагубного воздействия окружающей среды сразу обе части аппарата – дисплей и спинку.

Обычно подобные атрибуты стилизуются под классику: деловой дизайн, однотонная цветовая гамма, элегантный внешний вид. Эффектные книги и флип великолепно сочетаются с любой одеждой.

Аксессуары, в которых смартфон не утолщается

Защитная амуниция не обязательно должна быть толстой, широкой и громоздкой. Современные накладки, несмотря на свои миниатюрные размеры, способны уберечь технику от микротрещин, сколов на уголках и царапин.

На выбор предлагается два варианта покрышек:

  1. силиконовые
  2. пластиковые

Первый тип:

  • эластичный
  • упругий
  • гибкий
  • мягкий
  • хорошо тянется
  • плотно прилегает к корпусу

Второй тип:

  • крепкий
  • жесткий
  • утонченный
  • смотрится как украшение

Специальное предложение для спортсменов

Идете в тренажерный зал или на пробежку? Не кладите трубку в карман. Одно неправильное движение, как она может оказаться на полу. Зачем так рисковать?

Уже давно существуют держатели для спортсменов:

  • поясная сумка
  • наручный футляр

Принадлежности произведены из неопрена, который устойчив к поту и не пропускает внутрь влагу. Также он не парит кожу и не вызывает раздражение.

Оборудовано прозрачное окно, через которое удобно управлять меню, звонками и прочими функциями устройства. Если у Вы любите слушать музыку, а наушники проводные, спокойно подключите провод через предусмотренный вырез.

Как усилить действие чехла?

Поскольку задача бампера – уход за корпусом, то тачскрин остается открытым. Для того чтобы закрыть его от различных вредителей, поклейте закаленное стекло:

  • прозрачное
  • твердое
  • устойчиво к острым предметам
  • влагостойкое
  • делает картинку насыщенной и четкой
  • приятно для глаз
  • долговечное
  • установка без клея

Важно то, что вещица имеет закругленные края, благодаря которым она не отклеивается по бокам и не впускает воздух. Что касается сенсоров, то они откликаются так, словно на мониторе вовсе ничего нет.

Какая продукция доступна на другие виды девайсов, а также какой купить чехол на Сяоми Редми 3 Про, расскажет менеджер-консультант. Контакты для связи с отделом call-center:

  • (093) 359-55-05
  • (050) 391-28-09
  • (067) 917-25-25
  • (044) 383-25-69
  • (048) 794-79-69

С уважением, администрация.

Категория Рекламные статьи
Дата размещения08.12.2016
Количество просмотров103
Статью добавил пользователь admin
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