Чехлы cat and cat's для IPhone 5

Ваш любимый мобильный друг нуждается в постоянной заботе и защите. Обратите внимание на недорогие пластиковые чехлы для iPhone 5 и 5s. Можно подобрать целую коллекцию модной и стильной «одежды» для своего телефона и менять ее в соответствии со своим образом или настроением хоть каждый день! Всегда быть в тренде – это так просто и так приятно. ​Сделанные из качественного и прочного пластика чехлы обладают достаточной жесткостью и уберегут корпус от потертостей, царапин и сколов, ударов и грязи, отпечатков пальцев и жира. При этом все постоянно необходимые разъемы и порты останутся доступными. Для камеры и вспышки на задней панели чехла предусмотрено окошко, которое обеспечит оперативную съемку и не ограничит пространство кадра. Полностью открытая передняя панель телефона предоставляет быстрый доступ к клавишам и управлению. Легкий, тонкий, компактный и удобный чехол не утяжелит (весит всего-то 13 грамм !) и не изменит существенно эргономики гаджета, а послужит скорее украшением, сохраняя приятный комфорт от использования, так как произведен современным методом прессования пластмасс. Хотя он плотно сидит на корпусе iPhone, его не трудно будет заменить. Индивидуальность дизайна для простой формы получается за счёт рисунка на задней панели, который продержится, не сотрется и не отвалится, не один день благодаря технологии нанесения и качеству краски, с имитацией фактуры кожи. Внутренняя поверхность чехла идеально глянцево-гладкая и иметь может либо белый, либо черный цвет, что следует уточнять при покупке. Остается только определиться с выбором темы среди огромного множества предлагаемых производителями способов оформления. Изящный чехол для iPhone 5 c симпатичными котятами в стиле традиционных и всем известных японских мультфильмов всегда будет радовать вас. Добрые пушистые шалуны от художника из страны восходящего солнца расположатся на задней панели мобильника и займутся своими любимыми делами – поцелуями с рыбкой или наблюдением за людьми. И уж точно тот, кого вы будете снимать на камеру телефона, всегда улыбнется, заметив милые усатые мордашки, смотрящие прямо на него. Или подарите этих забавных аниме-кошечек своей подруге для ее любимого гаджета от яблочной компании, ведь повод для презента всегда найдется, а маленькие зверушки всегда любимы девушками независимо от возраста. Производится в Китае.