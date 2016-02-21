Частный детский сад в Киеве: почему ребенок отказывается идти в садик – советы от sadochok.net.ua.

Плач и истерика ребенка, подкрепленные причитаниями о том, что он ни за что не хочет идти в частный детский сад в Киеве (https://www.sadochok.net.ua/ru/), — знакомая картина? Иногда плач сопровождается жалобами на тошноту, боли в животе. И это – не притворство. Мало того, могут внезапно обостриться и хронические заболевания. Что же делать в такой ситуации? Однозначного ответа дать нельзя, потому что причин для такого нежелания довольно много. Поэтому, прежде всего, необходимо выяснить причину постоянных капризов ребенка. Вот самые распространенные из них. Неожиданные перемены Эта причина распространена там, где нет постепенной подготовки ребенка к садику sadochok.net.ua. С первым походом в детсад рушатся весь устоявшийся распорядок, и ребенок протестует против этого всеми известными ему способами. Все окружающее кажется ему опасным и враждебным. Чтобы избежать подобных ситуаций, нужно готовить ребенка к детсаду постепенно, в течение нескольких месяцев, перестроив режим дня под тот, что принят в детском саду. Ребенок – «совушка»? Придется стать «жаворонком»: раньше ложиться спать и раньше вставать. Отправляя ребенка в садик, дайте ему любимую игрушку, которая будет восприниматься как кусочек привычной домашней обстановки. Новая еда Наверное, у каждого есть нелюбимая еда. Вспомните, мало кто любит пенки на молоке, лук в супе или манную кашу (впрочем, с последним пунктом можно поспорить). Если ребенок не любит молоко, — стакан с нелюбимым продуктом может довести его до истерики. К сожалению, воспитатели не всегда понимают это. Чтобы устранить проблему, — переговорите с воспитательницей. Заставлять ребенка есть то, что он не любит, — не нужно. Кстати, перед выходом из дому не кормите ребенка– больше вероятность, что завтрак в саду пройдет без «приключений». А давать с собой сласти – не нужно! Они испортят и так не очень хороший аппетит ребенка, что не решит, а окончательно усугубит проблему. Бывают и другие причины нежелания: невозможность наладить контакты с другими детьми, неприязнь (иногда совершенно беспочвенная!) к воспитательнице или няне. Чего не должно быть Во-первых, нельзя позволять малышу уговорить себя. Стоит только раз пойти на поводу у ребенка, он поймет ваши «слабые стороны», и истерики обеспечены пуще прежнего! Во-вторых, не нужно пропускать посещение садика без уважительной причины. При необходимости, вы можете забрать ребенка пораньше, но ходить в детсад нужно ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.