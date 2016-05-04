Чарівні магніти Магнітні конструктори – одні з найпопулярніших дитячих розвиваючих іграшок. Вони є надійними і доступними. Конструктори не містять батарейок, які необхідно міняти час від часу, а також не мають дрібних деталей у вигляді болтів і гаєчок, які дитина може проковтнути або просто загубити. Магнітні конструктори – це чудовий базовий щабель до пізнання більш складних понять фізики, геометрії, електроніки та основ дизайну. Ваш малюк, вже трохи знайомий з силою тяжіння, граючи з магнітами на холодильнику. Конструктор «Магнікон» зацікавить дитину для здійснення все нових відкриттів і експериментів з силою магнетизму. Грай та створюй Інтернет-магазин «Магнікон» http://magnikon.com.ua/ запрошує жителів Києва та гостей міста відвідати сайт і придбати для своєї дитини чудову і інтелектуально розвиваючу іграшку. Залежно від вікових потреб дитини можна обрати конструктор відповідного рівня складності. Яскраві пластикові деталі абсолютно безпечні для малюка, що підтверджує сертифікат про виконання вимог з безпеки іграшок. Набір деталей конструктора дозволяє створювати фантастичні моделі літаків, місяцеходів, ракет, веж і будинків. Конструювання і створення фігур, будівель, машин за допомогою конструктора розвиває дрібну моторику дитячих пальчиків. Крім того, це прекрасне проведення дозвілля під час канікул або негоди. Деталі легко притягуються одна до одної чарівним чином, не обмежуючи при цьому уяву і фантазію дитини. Створену модель можна з легкістю розібрати і миттєво зібрати іншу, при цьому нічого не потрібно буде розкручувати або обрізати. На нашому сайті http://www.magnikon.com.ua розміщена докладна інструкція по збірці фантастичних фігур. Варто тільки проявити всю свою уяву, і вже через пару-трійку хвилин буде готова магічна фігура або об'єкт. Магнітний конструктор буде відмінним подарунком на Різдво чи день народження малюка. Міцна упаковка дозволяє транспортувати набір деталей без шкоди для деталей. Фахівці інтернет-магазину «Магнікон» magnikon.com.ua завжди знаходяться на зв'язку для надання лаконічної і компетентної консультації. Ми будемо раді співпраці з оптовими покупцями, яким пропонується спеціальна система знижок. Швидка доставка та проста оплата товару здивують навіть самих вибагливих покупців. Завітайте в наш магазин та забезпечте своїй дитині цікаве дозвілля!