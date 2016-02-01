Булерьян для бани и сауны

Владельцы парилок самостоятельно выбирают технологию парения, которой они бы хотели пользоваться чаще всего. Это может быть жаркая баня или сухая сауна. Но что, если есть желание пользоваться обоими режимами, учитывая свои потребности на данный момент. Выход есть – установить в парилке печь булерьян. Этот агрегат способен функционировать на двух режимах, изменять которые очень просто, одним движением руки.

Главным отличием банных печей булерьян является то, что хорошо нагревая воздух, их корпус остается прохладным. Прогрев воздушных масс осуществляется конвекционным способом, при этом температура теплоизолятора остается практически неизменной. На уровне пола печь забирает холодный воздух, который проходит по трубам, нагревается, и выбрасывается через верхние каналы. Мощность устройства и температуру нагрева пользователь может регулировать самостоятельно. Отопление помещения осуществляется очень быстро, буквально за 15-20 минут.

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К конструкционным особенностям банных печей булерьян относится наличие специального короба в верхней части цельного стального цилиндра на кожухе жаровни, и съемного бака для воды. Патрубок дымохода, помещенный в короб, дает возможность эффективно использовать полученное тепло. Особенности эксплуатации банных печей Используя в бане печь булерьян, необходимо учитывать некоторые важные моменты при работе с ней:

• Перед началом растопки, поддувало из корпуса необходимо достать на 1 см и произвести розжиг бумагой, картоном, щепками, а после того, как пламя загорится, осуществить основную закладку топлива

• Выливать воду на камни следует с помощью специального стакана с ручкой, который, зачастую, идет в комплекте с устройством. Выливать воду нужно к основанию дымовой трубы

• Переключателем на дверце топки можно изменять режимы топки

Булерьян в бане и сауне – это функционально и очень эстетично. Привлекательный дизайн устройства позволяет ему хорошо вписаться в интерьер парилки. А благодаря широким функциональным возможностям пользователи могут наслаждаться замечательным времяпровождением в бане.