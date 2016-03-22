Бухгалтерские курсы в Киеве — реальная возможность стать профессиональным бухгалтером

Бухгалтер — популярная, но и в то же время довольно сложная профессия, требующая знания и навыков. Быстро освоить в доступной и увлекательной форме эту специальность с нуля или значительно повысить имеющийся уровень знаний, помогут бухгалтерские курсы, которые проводятся в Киеве опытными специалистами-преподавателями. В зависимости от получения желаемого уровня квалификации, вы можете пройти базовый курс, профессиональный, курсы главных бухгалтеров, предпринимателей или др. Для вас лояльные цены и действующая гибкая система скидок.

Профессионалами не рождаются, а стают

Стать профессионалом в финансовой сфере может каждый. Сильная теоретическая и практическая подготовка, направленная только на действительно необходимые аспекты для работы, — залог успешной карьеры и высоких доходов.

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Студентам ВУЗов.

Практикующим бухгалтерам и руководителям предприятий.

Менеджерам, финансистам, экономистам, использующим в своей работе программу 1С.

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Бухгалтерские курсы в Киеве — комфортное обучение, позволяющее постичь не только в теории, но и на практике нюансы составления, ведения бухгалтерской отчетности на современном предприятии, и многие другие операции, связанные с бухгалтерской деятельностью. Для того чтобы вы оценили высокий уровень знаний и опыт преподавателей, первое занятие проходит бесплатно. По окончании прохождения обучения выдается документ — сертификат, заверенный печатью учебного центра.

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