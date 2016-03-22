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Бухгалтерские курсы в Киеве — реальная возможность стать профессиональным бухгалтером

Бухгалтер — популярная, но и в то же время довольно сложная профессия, требующая знания и навыков. Быстро освоить в доступной и увлекательной форме эту специальность с нуля или значительно повысить имеющийся уровень знаний, помогут бухгалтерские курсы, которые проводятся в Киеве опытными специалистами-преподавателями. В зависимости от получения желаемого уровня квалификации, вы можете пройти базовый курс, профессиональный, курсы главных бухгалтеров, предпринимателей или др. Для вас лояльные цены и действующая гибкая система скидок.

Профессионалами не рождаются, а стают

Стать профессионалом в финансовой сфере может каждый. Сильная теоретическая и практическая подготовка, направленная только на действительно необходимые аспекты для работы, — залог успешной карьеры и высоких доходов.

Если вы поставили себе цель стать компетентным и востребованным бухгалтером, то в этом вам поможет специально разработанная комплексная программа обучения — бухгалтерские курсы http://danco.com.ua/. Бухгалтерские курсы в Киеве проводятся в бизнес-центрах, оснащенных современной технической базой, лучшими практикующими преподавателями, выпускающих полноценных специалистов, готовых уже завтра приступить к работе. Обучение проводится в легкой, доступной и понятной форме даже для новичков в бухгалтерском учете. К тому же бесплатно каждому слушателю выдается набор подробных методических материалов, содержащих теорию, практические примеры и задания по бухучету и 1С.

Кому будет интересно и полезно пройти курсы:

  • Новичкам, которые решили изменить сферу своей деятельности и хотят освоить бухгалтерию с «нуля».

  • Студентам ВУЗов.

  • Практикующим бухгалтерам и руководителям предприятий.

  • Менеджерам, финансистам, экономистам, использующим в своей работе программу 1С.

Позаботьтесь о своем будущем уже сейчас!

Бухгалтерские курсы в Киеве — комфортное обучение, позволяющее постичь не только в теории, но и на практике нюансы составления, ведения бухгалтерской отчетности на современном предприятии, и многие другие операции, связанные с бухгалтерской деятельностью. Для того чтобы вы оценили высокий уровень знаний и опыт преподавателей, первое занятие проходит бесплатно. По окончании прохождения обучения выдается документ — сертификат, заверенный печатью учебного центра.

Приглашаем и ждем вас в нашем центре!

Категория Рекламные статьи
Дата размещения22.03.2016
Количество просмотров57
Статью добавил пользователь admin
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