Бронирование железнодорожных билетов онлайн

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В Украине очень хорошо развита система железнодорожного сообщения. Многие пассажиры выбирают именно поезда для совершения своих поездок, поскольку это удобно, быстро, безопасно и выгодно, к тому же таким способом можно добраться практически до любого населенного пункта. А стоимость ж/д билетов намного ниже, чем, к примеру, авиа
Как выгодно купить билет на поезд онлайн
Интернет система «Твій час» . https://yt.ua/ru/railway позволяет пользователям приобретать и бронировать билеты на поезда дальнего сообщения. Услуги предоставляются на основе заключенных прямых договоров между перевозчиком и компанией «Укрзалізниця». Для того чтобы выгодно купить билет на поезд необходимо:
• В поисковой форме ввести желаемые критерии будущей поездки, к которым относится дата, направление, маршрут, количество пассажиров и детей среди них
Бланк интернет заказа, который пользователь получает на свой электронный адрес после оформления покупки, желательно иметь при себе в распечатанном виде для обмена в кассе перед посадкой на поезд. Обмен необходимо совершить не позднее 15 минут до отправления. Это можно также сделать без предъявления распечатки, а лишь сообщив кассиру код заказа.
|Категория
|Рекламные статьи
|Дата размещения
|01.02.2016
|Количество просмотров
|73
|Статью добавил пользователь
|admin
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