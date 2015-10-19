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Брендмобили или билборды. Что выбрать?

Конечно, как и для любого вида рекламы у каждого носителя есть свои недостатки и преимущества. Сегодня хочется провести параллели между двумя в чем-то похожими и востребованными видами наружной рекламы - брендмобилями и билбордами.

Начнем, пожалуй, с билбордов т.к на их долю приходится наибольшее количество рекламы. Билборд – это высотный рекламный щит, как правило, формата 3*6 м, представленный, как статичными поверхностями, так и его модификациями – скроллами, призматронами, бэклайтами. Данный формат размещения более привычен, конструкции располагаются чуть ли не во всех уголках городов страны. Стоимость размещения на таких рекламных плоскостях сравнительно не высока и если говорить про билборды в Киеве, то средняя стоимость за месяц будет в районе 3500-4000 грн. Основной задачей при выборе данного вида рекламы является поиск свободных плоскостей по требуемым локациям на определенный период. Зачастую складывается ситуация, когда вакантных щитов  в нужном месте размещения не находится, либо же качество расположение данных конструкций оставляет желать лучшего. Как быть в таком случае?

Именно в таких моментах на помощь приходят брендмобили. Брендмобили или автоборды – это те же рекламные поверхности, только расположены на подвижной платформе грузового авто, где вместо кузова установлена рекламная плоскость. Их основное и несомненное преимущество перед билбордами – это их мобильность. Брендмобили можно располагать  практически везде, где позволяет дорожное покрытие и это не противоречит правилам дорожного движения. Поверхность такого формата 3*6, как и у билборда, в таком случае практически всегда подсвечивается, а удобные для восприятия места расположения конструкции заставляет обратить на себя внимание. Помимо прочего брендмобили предусматривают курсирование по за данным точкам общей протяженностью маршрута до 100 км/день. Однако есть и существенный недостаток такого подхода – это его цена. Стоимость размещение рекламы на брендмобиле в среднем находится на отметке 1500 грн в день. Также предусмотрен вариант использования данной конструкции в виде стендмобиля (стоящего месяц на одном месте), правда, возможность размещения стендмобиля сильно ограничено и зависит от наличия стоянок или парковочных мест для его расположения в нужной локации.

Итак, выбор между вышеописанными конструкциями всегда в основном упирается в бюджет рекламодателя, поэтому если расходы на рекламную компанию не позволяют арендовать брендмобиль, то лучше всегда подыскать более- менее не плохой билборд, благо их в наше время более чем достаточно.

Источник - Наружная реклама.

Категория Рекламные статьи
Дата размещения19.10.2015
Количество просмотров81
Статью добавил пользователь admin
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