Бойлер для горячей воды К большому сожалению, бойлеры в наше время – суровая необходимость. Воду часто отключают. Причин может быть много, начиная от замены труб и заканчивая экономией, когда горячая вода идет по часам. Такое положение мало кого устраивает, особенно если в семье дети. К счастью, наш век технологий предлагает простое решение – бойлер для горячей воды. Принципы работы Все зависит от типа бойлера. Есть накопительные и проточные. Если говорить о проточных, то там все просто. Вода протекает по спирали, которая установлена внутри. К выходу она достигает необходимой температуры. Накопительные устроены еще проще. Внутри также есть нагревательный элемент. Он может либо соприкасаться с водой, либо нет (такой тип прослужит дольше). Набирается полный бак воды, и она греется, пока не достигнет нужного значения температуры. Преимущества Простота в управлении. Все процессы происходят автоматически. Более того, внутри установлен термостат. При достижении необходимых градусов нагрев выключается. Когда температура начнет падать, термостат запустит процесс заново. Вручную настраивается только максимальный предел нагрева. На ночь, экономии ради, можно и отключать, но утром либо вставать раньше и включать, либо покупать бойлер высокой мощности для быстрого нагревания. Наш широкий ассортимент позволяет выбрать бойлер, который сможет позволить себе каждый. Уже за 1500 грн. есть модели на 50 или 80 л, а такой объем удовлетворит любого. Какой выбрать Исходя из количества людей, которые проживают, следует выбирать объем. Для семьи в 3-4 человека 80 литров более чем достаточно. Такой литраж оптимален и в плане габаритных размеров, ведь бойлеры, которые вмещают больше сотни трудно разместить в маленькой квартире. Еще один немаловажный параметр – мощность. Самый оптимальный выбор 1,5 – 2,5 кВт. Не каждая проводка может выдержать мощность больше, а менять ее ради бойлера нецелесообразно. В среднем бак на 50 литров двухкиловатное устройство нагреет за полтора часа. В плане времени и затрат электричества это оптимальный выбор. Еще один фактор – форма. В основном идут цилиндрические модели. Это стандарт. Не все знают, но форма тоже влияет на скорость прогрева и на стоимость. Существуют, так называемые, бойлеры-слимы. Площадь сечения у них меньше, а значит – греются быстрей. К тому же занимают меньше места. Также можно приобрести прямоугольные. Что касается материала, то стальные стоят дороже, но и служат дольше. А если брать более дешевые бойлеры из эмали, то обязательно с серебряным покрытием. Переплата в 200-300 гривен убережет Вас от размножения бактерий в воде.