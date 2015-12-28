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Категория каталога статей: Рекламные статьи

Большой выбор электроинструментов от ведущих мировых производителей в интернет-магазине «Амазин»

Интернет-магазин «Амазин» предлагает украинским потребителям большой выбор качественных инструментов, строительного оборудования и бытовой техники от ведущих мировых производителей Bosch, Master, Makita, Einhell, Sparky, Metabo, Sturm, Sadko, Hyundai, Интрескол, Энергомаш и многих других. На виртуальных полках магазина собраны товары для ремонта загородного дома или квартиры, ухода за садово-огородным участком, а также всевозможные товары для дома (котлы отопления, счетчики для воды, мультиварки, сушки для фруктов, машинки для чистки обуви). Ассортимент товаров включает в себя:

  • садовую технику,
  • аккумуляторные и автомобильные инструменты,
  • электротехническое и осветительное оборудование,
  • бензотехнику,
  • климатическое и тепловое оборудование,
  • строительное и станочное оборудование,
  • электротехнические, осветительные инструменты и многое другое.

Кроме того, в интернет-магазине «Амазин» Вы сможете приобрести различные строительные материалы и хозяйственные товары, а также крепежные изделия, товары для спорта и туризма, различные подарки. Из преимуществ магазина можно отметить приемлемую ценовую политику, постоянное обновление каталога, расширение ассортимента в зависимости от потребительского спроса, оперативность выполнения заказа, возможность адресной доставки выбранной продукции.

Квалифицированная помощь в выборе товара

При необходимости Вы можете воспользоваться онлайн-поддержкой специалиста и задать ему интересующие вопросы. На сайте amazin.com.ua размещены разделы товаров, в каждом из которых представлены товарные позиции с подробным описанием, техническими характеристиками, видеообзорами, отзывами покупателей. Вы можете добавить тот или иной товар к сравнению, воспользоваться подбором по параметрам (цена, производитель, мощность и т.п.). Заказать и купить инструменты, технику, оборудование в интернет-магазине «Амазин» очень просто: для этого нужно выбрать необходимую продукцию, добавить ее в «Корзину», оформить заявку и дождаться телефонного звонка от менеджера магазина для согласования деталей покупки, включая способ оплаты и адресную доставку.

Вы получите высокое качество обслуживания и существенно сэкономите время. Воспользоваться онлайн-консультацией от опытного менеджера можно непосредственно на сайте через специальную форму чата, либо оставив сообщение с указанием своего вопроса. Доставка товара возможна по всей территории Украины с помощью услуг транспортных компаний «Новая Почта», «InTime», «Автолюкс». При сумме заказа от 3600 грн и весе посылки до 10-ти кг доставка предоставляется бесплатно.

Категория Рекламные статьи
Дата размещения28.12.2015
Количество просмотров172
Статью добавил пользователь admin
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