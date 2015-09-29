Боксерские бинты - самый древний элемент экипировки

Наиболее древний элемент боксерской экипировки – это боксерские бинты. Они придавали бойцам выраженной индивидуальности еще во времена Древней Греции и Рима. На Олимпийских играх, гладиаторских и кулачных боях на руки наматывали кожаные ремни.

Время прошло, но использовать такого рода приспособления не перестали. Бинты, конечно же, трансформировались в более удобный и качественный элемент экипировки боксера. Теперь его прямым предназначением является полная защита рук от травм. Бинты идеально фиксируют руку бойца, что сводит практически к нулю возможность растяжения сухожилий запястья.

Профессиональные спортсмены используют бинты двух типов из хлопка и нейлона. Длина боксерских бинтов должна быть не меньше 4-х метров. В противном случае вокруг руки не образуется слой материи, который защитит косточки и пальцы боксера от явных повреждений. Также недостаточно длинные бинты не обеспечат надлежащей фиксации запястья, что может привести к растяжениям связок, или даже разрыву. Бинты длинной в 2,5 метра прекрасно подойдут для детей. Такой длинны хватит для защиты детской руки от повреждений.

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Перед тем, как осуществлять приобретения бинтов нужно выяснить с какого материала они производятся. На современном рынке боксерской экипировки представлены аксессуары двух основных типов: нейлоновые и сделанные из хлопковой ткани.

Хлопковые боксерские бинты удобные, хорошо впитывают влагу, но они имеют меньший срок эксплуатации. Нейлоновые очень удобно наматываются и имеют более длительный срок службы. В любом случае при занятиях боксом необходимо боксерские бинты купить в любом случае, ведь без них невозможны полноценные занятия боксом. Воспользуйтесь услугами интернет магазина спортивного оборудования «Бурундук» и приобретите аксессуары для занятия боксом и другими видами спорта. Мы предлагаем потребителям только качественные товары от известных производителей. Довольный покупатель – это кредо деятельности нашей компании. Если возникли вопросы, то нащи консультанты с радостью подскажут вам в любом моменте.