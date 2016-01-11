Богатый ассортимент мебельной продукции от компании BESTWOOD

На сегодняшний день компания BESTWOOD является крупнейшим украинским производителем столярных изделий, деревянных интерьеров, оконных и дверных конструкций, а также другой мебельной продукции. В работе мастеров-профессионалов используется исключительно натуральная древесина – экологически чистое сырье. Производственные мощности компании находятся в г. Клевань (Ровенская область). 19-летний опыт работы на рынке Украины, а также постоянное расширение ассортимента продукции позволяет компании-изготовителю поставлять продукцию не только по территории Украины, но также в страны СНГ и дальнего зарубежья. Нужно отметить, что в данный момент компания предлагает потребителям товары, представленные под торговыми марками «Проминь», Sivets, My-baby. Отличительными характеристиками мебельной продукции BESTWOOD являются:

непревзойденное качество;

современный дизайн;

оригинальность;

износостойкость;

долговечность;

приемлемая стоимость.

Предприятие располагает всеми необходимыми ресурсами для производства разнообразной мебельной продукции, включая изготовление изделий по индивидуальным заказам.

Мебель на заказ с использованием традиционных и современных технологий

В компании BESTWOOD можно заказать изготовление паркета, дверей, лестниц, окон и подоконников, радиаторных решеток, стеновых панелей, потолков и других изделий по индивидуальным проектам, с учетом всех целей и потребностей заказчиков. Опытные мастера на высоком профессиональном уровне выполнят работы по декоративному оформлению каминов, аквариумов, потолков. На сайте bestwood.ua можно более подробно ознакомиться с информацией о направлениях деятельности компании, рассмотреть онлайн-каталог, прочитать отзывы клиентов. В разделе «Наши объекты» размещены фото готовых работ, благодаря которым потенциальный заказчик сможет определиться с выбором оптимального варианта того или иного изделия. Раздел «Мебель со скидкой» предоставляет покупателю возможность выбрать и приобрести предметы интерьера по сниженным ценам.

Следует подчеркнуть, что в изготовлении элитной мебели на заказ применяются как традиционные, так и современные технологии, а также новейшее импортное оборудование, в результате чего удается получить мебельную продукцию самого высокого качества. Мебель от ТМ BESTWOOD станет лучшим украшением Вашего дома. К тому же деревянный интерьер – это признак хорошего вкуса человека, ценящего качество и удобство. Кроме того, мебель из натуральной древесины сохранит свои первоначальные свойства (эстетичный внешний вид, прочность, устойчивость к повреждениям) на протяжении долгих десятилетий.