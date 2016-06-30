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Блузки из шифона

Блузки из шифона

Лучшие образы для офиса и праздничных мероприятий – блузки

Есть вещи, которые могут запросто преобразить любой образ, сделать его более ярким и заметным. Среди них и блузки с летящими силуэтами. Очень часто эти изделия путают с рубашками, но они имеют явные отличия – шьются из более легкой ткани, не обязательно должны иметь воротник и застежки на пуговицах, как в рубашке. Многие блузки надеваются через голову и имеют свободный силуэт, так что у них нет ничего общего с частью гардероба, которую мы давно позаимствовали у мужчин.

Блузки стали популярными после отделения верхней части платья от нижней. Тогда их было принято считать нижним бельем. Женщины носили блузки только у себя дома. Со временем эти изделия стали модифицировать. Дойдя до наших дней, блузка получила множество разных интерпретаций.

Блузки из шифона – легкая и воздушная одежда, которая незаменима летом и зимой. Модели выполнены из струящегося тонкого, с приятной рельефной фактурой полотна различного по составу шифона (креп-шифона, жаккардового, двустороннего, атласного, хамелеона, с люрексом, перл-шифона). В сочетании с непрозрачным низом, фасоны в стиле ретро, беби-долл, классических женских рубашек мужского кроя, летних туник уместны для вечернего, праздничного наряда, прогулок или официального образа.

В магазинах предложены дизайны и фото изделий: черных, красных цветов или тонов слоновой кости; с различными вариациями рукавов и воротников; декорированные стразами, вышивкой, принтами в клетку, цветочными рисунками. Учитывая капризность, ткань прихотлива в уходе. Для полной фигуры подойдет покупка длинных вариантов свободного силуэта.

Блузки на лето и на зиму

  • Летние блузки отличаются тонкой фактурой и свободным силуэтом. Они могут быть прозрачными или полупрозрачными. В этом случае требуется подобрать подходящий топ или майку, чтобы вы не выглядели голой, а образ не казался смешным. Чаще всего изделия на лето имеют короткие рукава или не имеют их вообще. В таких блузках не жарко даже при высоких показателях термометра. Вы можете сочетать их с юбками приталенного или свободного кроя из разных материалов, подходящих по фактуре.

  • На зиму вы можете подобрать блузки с длинным рукавом из более плотного шифона. Если раньше мода была сугубо сезонной, то сейчас вы спокойно можете надевать блузки в любое время года. Красиво смотрятся блузки с блестящим масляным отливом и с матовой фактурой. Выбирайте их в зависимости от своего вкуса и особенностей фигуры. Изделия с отливом заостряют внимание на особо выпирающих точках фигуры. Это выгодно для тех, кто хочет казаться полнее и губительно для леди, которые желают скрыть свои лишние килограммы.

Вы можете быстро купить недорогую блузку из шифона в нашем интернет-магазине zakupka.com. Продавцы сайта с радостью ответят на все ваши вопросы. Имея выкройку, вы можете попробовать сшить блузку своими руками или переделать ее из мужской рубашки, но на это понадобится много времени и сил. Плюс ко всему не каждая женщина может довести такое непростое дело до конца. Намного проще найти подходящий фасон на страницах нашего сайта.

Большой популярностью пользуются блузки-туники. Они закрывают бедра, что помогает скрыть некоторые недостатки фигуры. Вы можете носить их леггинсами или обтягивающими брюками. В любом случае, ваш образ станет более женственным и интересным. Туники похожи на короткие платья, так что вы будете выглядеть в них молодо и современно.

Стильные сочетания с шифоновой блузкой

Блузки в клетку, полоску, на молнии или на пуговицах хорошо сочетаются с одеждой приталенных силуэтов. Это могут быть джинсы, лосины, леггинсы, юбка-карандаш. Если вы не уверены в своих стилистических способностях, можете ознакомиться с образами стильных селебрети на страницах модных журналов. Многие из них уже нашли свои идеальные образы и помогут в этом вам. Вот несколько беспроигрышных вариаций:

  • короткая блузка и брюки с завышенной талией. Добавьте сюда туфли на шпильках или кроссовки, которые считаются изделием маст-хэв в этом году;

  • блузка в виде туники, обтягивающая юбка, тонкий пояс и лоферы. Сюда хорошо впишется удобная кожаная сумка вашего любимого цвета;

  • блузка с бантом, классические брюки и жакет яркого цвета. Носите такой комплект со скромными украшениями и обувью на высоких каблуках;

  • блузка с длинными рукавами, жилетка и стильная юбка с асимметричным подолом. Украсьте этот сет большим деревянным ожерельем и сумочкой с бахромой, которая должна быть у каждой модницы в этом году.

Блузки из шифона – олицетворение легкого дыхания. В них вы всегда будете красивой, нежной, чувственной и уверенной в себе. Сделайте шаг навстречу усовершенствования своего стиля прямо сейчас. Наши специалисты помогут вам определиться с выбором. Чтобы не перешивать изделие, правильно снимите мерки для определения его размера.

Мы рады покупателям в любое время суток.

Категория Рекламные статьи
Дата размещения30.06.2016
Количество просмотров101
Статью добавил пользователь admin
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