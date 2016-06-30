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Блузки из шифона
Лучшие образы для офиса и праздничных мероприятий – блузки
Есть вещи, которые могут запросто преобразить любой образ, сделать его более ярким и заметным. Среди них и блузки с летящими силуэтами. Очень часто эти изделия путают с рубашками, но они имеют явные отличия – шьются из более легкой ткани, не обязательно должны иметь воротник и застежки на пуговицах, как в рубашке. Многие блузки надеваются через голову и имеют свободный силуэт, так что у них нет ничего общего с частью гардероба, которую мы давно позаимствовали у мужчин.
Блузки стали популярными после отделения верхней части платья от нижней. Тогда их было принято считать нижним бельем. Женщины носили блузки только у себя дома. Со временем эти изделия стали модифицировать. Дойдя до наших дней, блузка получила множество разных интерпретаций.
Блузки из шифона – легкая и воздушная одежда, которая незаменима летом и зимой. Модели выполнены из струящегося тонкого, с приятной рельефной фактурой полотна различного по составу шифона (креп-шифона, жаккардового, двустороннего, атласного, хамелеона, с люрексом, перл-шифона). В сочетании с непрозрачным низом, фасоны в стиле ретро, беби-долл, классических женских рубашек мужского кроя, летних туник уместны для вечернего, праздничного наряда, прогулок или официального образа.
В магазинах предложены дизайны и фото изделий: черных, красных цветов или тонов слоновой кости; с различными вариациями рукавов и воротников; декорированные стразами, вышивкой, принтами в клетку, цветочными рисунками. Учитывая капризность, ткань прихотлива в уходе. Для полной фигуры подойдет покупка длинных вариантов свободного силуэта.
Блузки на лето и на зиму
Вы можете быстро купить недорогую блузку из шифона в нашем интернет-магазине zakupka.com. Продавцы сайта с радостью ответят на все ваши вопросы. Имея выкройку, вы можете попробовать сшить блузку своими руками или переделать ее из мужской рубашки, но на это понадобится много времени и сил. Плюс ко всему не каждая женщина может довести такое непростое дело до конца. Намного проще найти подходящий фасон на страницах нашего сайта.
Большой популярностью пользуются блузки-туники. Они закрывают бедра, что помогает скрыть некоторые недостатки фигуры. Вы можете носить их леггинсами или обтягивающими брюками. В любом случае, ваш образ станет более женственным и интересным. Туники похожи на короткие платья, так что вы будете выглядеть в них молодо и современно.
Стильные сочетания с шифоновой блузкой
Блузки в клетку, полоску, на молнии или на пуговицах хорошо сочетаются с одеждой приталенных силуэтов. Это могут быть джинсы, лосины, леггинсы, юбка-карандаш. Если вы не уверены в своих стилистических способностях, можете ознакомиться с образами стильных селебрети на страницах модных журналов. Многие из них уже нашли свои идеальные образы и помогут в этом вам. Вот несколько беспроигрышных вариаций:
Блузки из шифона – олицетворение легкого дыхания. В них вы всегда будете красивой, нежной, чувственной и уверенной в себе. Сделайте шаг навстречу усовершенствования своего стиля прямо сейчас. Наши специалисты помогут вам определиться с выбором. Чтобы не перешивать изделие, правильно снимите мерки для определения его размера.
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|Категория
|Рекламные статьи
|Дата размещения
|30.06.2016
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|101
|Статью добавил пользователь
|admin
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