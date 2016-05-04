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Блокноты MELISSA&DOUG

В борьбе за клиента компаниям приходится идти на различные уловки. Ставка на детей дает наилучшие результаты. Именно поэтому многие организации делают у себя специальные игровые зоны, где дети могут поиграть, а родители отдохнуть от детей. Однако полноценная игровая зона требует много места и средств. Поэтому для оптимизации расходов некоторые предприятия прибегают к тому, что ставят небольшие столики и стульчики, выделяют канцелярские предметы и закупают бумагу для рисования.

Однако простой лист формата А4 довольно скучный, а получившийся рисунок сложно принести домой, не повредив его. Поэтому компании приобретают специальные блокноты для рисования. Они отличаются размером, цветовой гаммой, наличием колонтитулов на каждой странице, количеством страниц и другими параметрами. Важным параметром является толщина листов. На сайте https://microlabtoys.com.ua/catalog/tvorchestvo/risovanie/bloknoty/ можно приобрести блокноты для рисования от надежного американского производителя, который специализируется на реализации качественных товаров.

В таких блокнотах можно рисовать не только карандашами. Фломастеры и краски не будут пачкать следующий лист в силу толщины каждого из них. При этом от воды страницы не становятся волнистыми. В случае необходимости ненужную страницу можно легко вырвать.

Также блокноты можно использовать в качестве записных книжек. Те люди, которые не любят следы от нажатия ручки на следующих листах, будут приятно удивлены продукцией MELISSA&DOUG.

На https://microlabtoys.com.ua/catalog/tvorchestvo/risovanie/bloknoty/ можно оформить заказ оптом и в розницу. Здесь же дополнительно продаются детские игрушки и другие товары. Фирма является официальным дистрибьютером ведущих мировых производителей. Весь ассортимент отличается высоким качеством и наличием специальных сертификатов.

На https://microlabtoys.com.ua/ предусмотрено оформление заказа по форме сайта. Однако это актуально для розничных покупок. Желающим стать партнером необходимо связаться с сотрудниками компании, выслать реквизиты и, в случае необходимости, заключить договор.

Отгрузки осуществляются логистическими компаниями по все территории Украины. При этом груз сдается в транспортную компанию только после полной оплаты. Розничные покупатели все расходы, связанные с доставкой заказа, берут на себя.

Категория Рекламные статьи
Дата размещения04.05.2016
Количество просмотров48
Статью добавил пользователь admin
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