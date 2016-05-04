Блокноты MELISSA&DOUG

В борьбе за клиента компаниям приходится идти на различные уловки. Ставка на детей дает наилучшие результаты. Именно поэтому многие организации делают у себя специальные игровые зоны, где дети могут поиграть, а родители отдохнуть от детей. Однако полноценная игровая зона требует много места и средств. Поэтому для оптимизации расходов некоторые предприятия прибегают к тому, что ставят небольшие столики и стульчики, выделяют канцелярские предметы и закупают бумагу для рисования.

Однако простой лист формата А4 довольно скучный, а получившийся рисунок сложно принести домой, не повредив его. Поэтому компании приобретают специальные блокноты для рисования. Они отличаются размером, цветовой гаммой, наличием колонтитулов на каждой странице, количеством страниц и другими параметрами. Важным параметром является толщина листов. На сайте https://microlabtoys.com.ua/catalog/tvorchestvo/risovanie/bloknoty/ можно приобрести блокноты для рисования от надежного американского производителя, который специализируется на реализации качественных товаров.

В таких блокнотах можно рисовать не только карандашами. Фломастеры и краски не будут пачкать следующий лист в силу толщины каждого из них. При этом от воды страницы не становятся волнистыми. В случае необходимости ненужную страницу можно легко вырвать.

Также блокноты можно использовать в качестве записных книжек. Те люди, которые не любят следы от нажатия ручки на следующих листах, будут приятно удивлены продукцией MELISSA&DOUG.

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