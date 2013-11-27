Бизнес по выращиванию клубники с магазином Greensad

​Клубника ароматная, красивая, вкусная ягода может употребляться в свежем виде, используется для производства напитков, мороженого, кондитерских изделий, десертов. Клубника содержит большое количество антиоксидантов, целый набор витаминов, минеральных веществ, таких как железо, цинк, калий, кремний, медь и др. В ста граммах этой замечательной ягоды содержится гораздо больше дневной нормы витамина С. По содержанию последнего, клубника может поспорить со смородиной. В клубнике содержатся органические кислоты, некоторые превращаются в аспирин, который оказывает противовоспалительное действие. Органические кислоты благоприятно влияют на желудочно-кишечный тракт. Клубника укрепляет иммунную систему и стенки сосудов.

К сожалению, период сбора урожая клубники очень короткий, но даже в этот короткий период цены на клубнику высоки, а осенью и зимой прямо так «зашкаливают». Можно начать бизнес с нуля по выращиванию клубники. Какой это будет сорт все равно. Выращивать клубнику можно в любое время года. Можно пойти двумя путями. Первый требует немалых вложений, так как связан с выращиванием клубники в теплице. Второй предусматривает выращивание клубники в мешках, наполненных специальной смесью, разместить их можно прямо в квартире. Здесь всегда тепло, нет вредителей. Для реализации идеи нужно всего несколько квадратных метров. Выращиваться должна клубника в вертикальных мешках. Изготовить их можно из пленки, таким образом, чтобы диаметр наполненного мешка был 15-16 сантиметров, длина – около двух метров. Заполнять мешки можно смесью земли с органическим удобрением. Очень хорошие саженцы клубники продаются в интернет магазине http://greensad.com.ua/category/klubnika/ Клубника любит свет, поэтому, лучше использовать солнечный свет, но если освещение плохое, повесьте пару люминесцентных ламп, чтобы горели не менее четырнадцати часов. Для экономии электроэнергии можно установить различные отражатели света: белую бумагу, фольгу. Кустики клубники высадить через 20-25 сантиметров. Поливать необходимо не менее 2 литров ежедневно на один мешок. Для получения урожая клубника нуждается в опылении. Сделать это можно легко и просто с помощью вентилятора. Нужно расположить вентилятор так, чтобы поток воздуха попадал на цветы. Размножается клубника усами. На одном кустике надо оставлять не более 5 розеток. Собранная ягода хранится не более недели, поэтому нужно заранее позаботиться о сбыте своего урожая. Свежая клубника, выращенная без применения химикатов, нужна круглый год!