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Бизнес на продуктах питания: основные аспекты

Продажа продуктов питания во все века и времена являлась популярным видом бизнеса в силу своей постоянной востребованности и прибыльности. Выбрать оборудование для кассы, а также получить необходимую информацию о процессе создания бизнеса такого вида любому желающему поможет компания «Торговые решения». Ее сайт доступен всем желающим по адресу http://termoprinter.org.ua в сети Интернет. Решить любой вопрос покупки оборудования для кассы благодаря такому ресурсу можно в любое свободное время.

Как выбрать оборудование для кассы и необходимое помещение?

  1. Выбор помещения – проанализируйте предложения с помощью объявлений в сети Интернет, а также в газетах. Покупка специального магазина будет для вас дорогостоящим решением, а вот аренда небольшого киоска или места в супермаркете – более подходящий вариант. Обратитесь с деловым предложением к арендодателю и заключите предварительную сделку с оговоркой на дальнейшее оформление всей документации. Кстати, в таком случае вам достаточно в органах регистрации оформить индивидуальное предпринимательство, а не целое предприятие. Это и стоит дешевле, и документов потребуется мало;
  2. Кассовое оборудование – многие банковские учреждения на своих сайтах размещают информацию о сдаче в аренду кассового оборудования с полным комплектом документов, необходимых для этого. Выберите наиболее выгодное предложение и заключите контракт, который подтвердит правомерность применения такого оборудования в вашей работе;
  3. Техническое оснащение – продукты питания в большинстве своем относятся к категории скоропортящихся товаров (за исключением некоторых их видов, таких как крупы, сахар). Поэтому вам понадобятся специальные морозильные камеры, ящики и мешки для хранения, вентиляторы. Такую технику также можно взять в аренду. Предварительно попросите все документы, подтверждающие техническое состояние таких предметов, а также заключите письменный договор аренды. Это все поможет вам в случае проверок государственных органов избежать штрафов и прочих неприятных последствий;

Несколько слов о продукции

Учитывая особенности продуктов питания, вам необходимо наладить поставку их от надежных лиц. Свежие продукты в основном закупаются в фермерских хозяйствах, а также у популярных производителей, которые успели зарекомендовать себя благодаря производству качественного товара.

Кроме того, не стоит забывать о документальной стороне вопроса. Каждая поставка товара должна сопровождаться не только товарно-транспортными накладными, но и сертификатами качества, подтверждающими срок изготовления и правомерность процесса их производства. Здесь также имеет место быть контракт на поставку, документы о регистрации фирмы-производителя. Если все эти вопросы для вас очень сложны – спешите за помощью к юристам!

 

Категория Рекламные статьи
Дата размещения19.07.2015
Количество просмотров92
Статью добавил пользователь admin
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