Быстро избавиться от излишнего сорняка на даче - помогут мотокосы Foresta

Техника представленная под торговой маркой Foresta является продукцией отечественного производства и давно завоевала широкую известность среди потребителей. Весь инструмент Foresta изготовлен на высокотехнологичном оборудовании с использованием деталей и материалов высокого качества. Моторная техника Foresta, представленная в интернет магазине Takida.Tools, отличается большой мощностью, надежностью и производительностью, но при этом обладает сравнительно небольшой стоимостью на рынке аналогичных товаров.

Для чего необходима мотокоса Foresta?

Интернет магазин Takida.Tools предлагает приобрести мотокосы на выгодных условиях по доступной стоимости для бытового и профессионального предназначения. Бензиновые косилки необходимы для уборки травы в саду или на даче, при заготовке кормов для животных на частном подворье, для производства работ по уборке растительности в городской черте на дворовых и придомовых территориях. Мотокоса не требует электропитания и отлично справляется со своей работой как на участках с большой площадью, так и в труднодоступных местах, таких как дорожки, неровная местность, площади около деревьев, заборов, строений. Благодаря этому бензиновая коса выгодно отличается от газонокосилки, которая может работать только на открытых участках с ровным рельефом. Устройство может с легкостью косить как мягкую растительность, так и жесткие ветки и даже кустарник. Легкий вес и удобная конструкция управления позволяют проводить работу в течении целого дня.

Отличительные конструктивные особенности бензокосы Foresta

Силовым агрегатом устройства является компактный и мощный двигатель внутреннего сгорания, отличающийся простотой и надежностью конструкции. Мотор оснащен удобным ручным стартером и запускается при любых погодных условиях. Особая форма исполнения цилиндра позволяет ему быстро остывать при помощи воздушного охлаждения, это обеспечивает возможность долгой работы.

Мотор закреплен в верхней части штанги устройства, поэтому надежно защищен от попадания мелкой травы и влаги. От двигателя внутри штанги проходит вал привода косы, вращающийся на промышленных подшипниках закрытого типа, что существенно повышает надежность и продлевает срок службы инструмента. На конце вала установлен редуктор углового типа японского производства, корпус редуктора изготовлен из сверхлегкого особопрочного ABC - пластика.

На редукторе установлен специальный защитный кожух, по центру которого располагается вал привода режущего механизма. Благодаря универсальности системы в косилках Фореста могут использоваться как катушки с леской, так и специальные ножи различной формы и размера. Режущий инструмент подбирается в зависимости от жесткости растительности и характере выполняемой работы. Коса обладает удобной ручкой с механизмом регулировки под любые параметры роста оператора.

Косы и бензотриммеры отзывы положительного характера о которых можно найти в сети, являются высоконадежным и незаменимым инструментом.

Где приобрести инструмент?

Заказать мотокосу Фореста можно в специализированном интернет магазине. У нас представлен широкий модельный ряд качественной продукции по стоимости завода - изготовителя. Действует удобная система оплаты и доставка по всей Украине. Оплатить товар можно наложен платежом, через сервис ВебМани, банк Приват24 или наличными при получении. Доставка выполняется популярными курьерскими и почтовыми организациями - НоваПочта, МистЭкспресс, Интайм.