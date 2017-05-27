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Быстро избавиться от излишнего сорняка на даче - помогут мотокосы Foresta

Техника представленная под торговой маркой Foresta является продукцией отечественного производства и давно завоевала широкую известность среди потребителей. Весь инструмент Foresta изготовлен на высокотехнологичном оборудовании с использованием деталей и материалов высокого качества. Моторная техника Foresta, представленная в интернет магазине Takida.Tools, отличается большой мощностью, надежностью и производительностью, но при этом обладает сравнительно небольшой стоимостью на рынке аналогичных товаров.мотокоса foresta купить

Для чего необходима мотокоса Foresta?

Интернет магазин Takida.Tools предлагает приобрести мотокосы на выгодных условиях по доступной стоимости для бытового и профессионального предназначения. Бензиновые косилки необходимы для уборки травы в саду или на даче, при заготовке кормов для животных на частном подворье, для производства работ по уборке растительности в городской черте на дворовых и придомовых территориях. Мотокоса не требует электропитания и отлично справляется со своей работой как на участках с большой площадью, так и в труднодоступных местах, таких как дорожки, неровная местность, площади около деревьев, заборов, строений. Благодаря этому бензиновая коса выгодно отличается от газонокосилки, которая может работать только на открытых участках с ровным рельефом. Устройство может с легкостью косить как мягкую растительность, так и жесткие ветки и даже кустарник. Легкий вес и удобная конструкция управления позволяют проводить работу в течении целого дня.

Отличительные конструктивные особенности бензокосы Foresta

Силовым агрегатом устройства является компактный и мощный двигатель внутреннего сгорания, отличающийся простотой и надежностью конструкции. Мотор оснащен удобным ручным стартером и запускается при любых погодных условиях. Особая форма исполнения цилиндра позволяет ему быстро остывать при помощи воздушного охлаждения, это обеспечивает возможность долгой работы.садовое оборудование foresta

Мотор закреплен в верхней части штанги устройства, поэтому надежно защищен от попадания мелкой травы и влаги. От двигателя внутри штанги проходит вал привода косы, вращающийся на промышленных подшипниках закрытого типа, что существенно повышает надежность и продлевает срок службы инструмента. На конце вала установлен редуктор углового типа японского производства, корпус редуктора изготовлен из сверхлегкого особопрочного ABC - пластика.

На редукторе установлен специальный защитный кожух, по центру которого располагается вал привода режущего механизма. Благодаря универсальности системы в косилках Фореста могут использоваться как катушки с леской, так и специальные ножи различной формы и размера. Режущий инструмент подбирается в зависимости от жесткости растительности и характере выполняемой работы. Коса обладает удобной ручкой с механизмом регулировки под любые параметры роста оператора.

Косы и бензотриммеры отзывы положительного характера о которых можно найти в сети, являются высоконадежным и незаменимым инструментом.

Где приобрести инструмент?

Заказать мотокосу Фореста можно в специализированном интернет магазине. У нас представлен широкий модельный ряд качественной продукции по стоимости завода - изготовителя. Действует удобная система оплаты и доставка по всей Украине. Оплатить товар можно наложен платежом, через сервис ВебМани, банк Приват24 или наличными при получении. Доставка выполняется популярными курьерскими и почтовыми организациями - НоваПочта, МистЭкспресс, Интайм.

Категория Рекламные статьи
Дата размещения27.05.2017
Количество просмотров607
Статью добавил пользователь admin
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