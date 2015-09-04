Быстрая диагностика и качественный ремонт Apple iPhone 5 в AppleFix

Треснул экран на iPhone 5? Батарейка разряжается быстрее, чем обычно? Телефон упал в воду и не подает признаки жизни? Камера не функционирует должным образом? Не беда – мы решим любую проблему и решим ее быстро!

Всего 4 шага привлекают наших клиентов:

Использование высококачественных оригинальных запчастей. Прозрачное ценообразование и качественная информация. Качество ремонта. Экспресс-сервис.

Если вы владелец Apple iPhone 5, вас определенно заинтересует надежный сервис по ремонту iPhone в Киеве. Если стоимость ремонта дешевле нового телефона, то есть смысл отремонтировать ваш телефон сразу после бесплатной диагностики.

Бесплатная диагностика

Не знаете, что случилось с вашим iPhone 5? Получите бесплатную диагностику и детальный анализ, который поможет выявить проблему и определиться с ценой ремонта. Предварительную диагностику можно произвести по телефону.

Мы диагностируем и выявляем проблемы, связанные:

со звуком (микрофон, разговорный динамик, полифонический динамик, кнопки громкости, аудиокодек);

с Wi-fi;

с зарядкой;

с батареей;

с камерой (основная, фронтальная);

с кнопками и переключателями.

Ремонт производится сразу после диагностики без предварительной записи. Скорость ремонта зависит от нескольких факторов, но большая их часть производится в день обращения.

Качественный и быстрый ремонт

Мы понимаем, что ваш телефон– это важная часть жизни и общения с друзьями, семьей, коллегами и клиентами. Поэтому мы используем только высококачественные оригинальные детали для ремонта телефона, чтобы как можно быстрее и качественнее произвести ремонт Apple iPhone 5.

AppleFix справится с любой задачей, независимо от того, в каком ремонте нуждается ваш телефон:

полная замена экрана или стекла;

простая замена батареи;

замена корпуса, камеры или микрофона;

ремонт кнопок, разъема для наушников, разъема для зарядки и динамиков;

чистка телефона после попадания влаги и многое другое.

Мы позаботимся о решении любых проблем, связанных с ремонтом iPhone 5. Контроль качества, общение и исследования дают нам уверенность в том, что мы предлагаем наилучшее обслуживание.

Гарантии

Наши опытные специалисты предлагают быстрый, надежный и профессиональный сервис. Они заменят любую вышедшую из строя деталь и проверят телефон на работоспособность, прежде чем вернуть его обратно.

Удовлетворенный клиент – наш главный приоритет, именно поэтому мы предлагаем персональный подход и гарантию на 90 дней навесь наш ремонт.