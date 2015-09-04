Быстрая диагностика и качественный ремонт Apple iPhone 5 в AppleFix

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Треснул экран на iPhone 5? Батарейка разряжается быстрее, чем обычно? Телефон упал в воду и не подает признаки жизни? Камера не функционирует должным образом? Не беда – мы решим любую проблему и решим ее быстро!
Всего 4 шага привлекают наших клиентов:
Если вы владелец Apple iPhone 5, вас определенно заинтересует надежный сервис по ремонту iPhone в Киеве. Если стоимость ремонта дешевле нового телефона, то есть смысл отремонтировать ваш телефон сразу после бесплатной диагностики.
Бесплатная диагностика
Не знаете, что случилось с вашим iPhone 5? Получите бесплатную диагностику и детальный анализ, который поможет выявить проблему и определиться с ценой ремонта. Предварительную диагностику можно произвести по телефону.
Мы диагностируем и выявляем проблемы, связанные:
Ремонт производится сразу после диагностики без предварительной записи. Скорость ремонта зависит от нескольких факторов, но большая их часть производится в день обращения.
Качественный и быстрый ремонт
Мы понимаем, что ваш телефон– это важная часть жизни и общения с друзьями, семьей, коллегами и клиентами. Поэтому мы используем только высококачественные оригинальные детали для ремонта телефона, чтобы как можно быстрее и качественнее произвести ремонт Apple iPhone 5.
AppleFix справится с любой задачей, независимо от того, в каком ремонте нуждается ваш телефон:
Мы позаботимся о решении любых проблем, связанных с ремонтом iPhone 5. Контроль качества, общение и исследования дают нам уверенность в том, что мы предлагаем наилучшее обслуживание.
Гарантии
Наши опытные специалисты предлагают быстрый, надежный и профессиональный сервис. Они заменят любую вышедшую из строя деталь и проверят телефон на работоспособность, прежде чем вернуть его обратно.
Удовлетворенный клиент – наш главный приоритет, именно поэтому мы предлагаем персональный подход и гарантию на 90 дней навесь наш ремонт.
|Категория
|Рекламные статьи
|Дата размещения
|04.09.2015
|Количество просмотров
|101
|Статью добавил пользователь
|admin
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