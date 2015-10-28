Бинарные опционы как дополнительный источник дохода

В наше время всё популярнее в интернете становится такое явление, которое называется "бинарные опционы". Что же это на самом деле? Давайте разберем поподробнее. На бинарных опционах вам платят за то, что вы предугадываете движение того или иного опциона, он либо растет в цене, либо падает. При этом трейдер указывает вам вашу прибыль изначально, до завершения сделки, поэтому само изменение опциона в стоимости никак не влияет на вашу прибыль. Что же надо, чтобы успешно торговать на бинарных опционах? Во-первых, нужен начальный взнос, откуда вы достанете деньги - решать вам, но если вы не уверены в себе, вы можете попробовать сыграть на демо-счете, но, как правило, на демо-счете все достаточно примитивно и выиграть очень легко, делается это с целью привлечения аудитории. Во-вторых, вам надо обладать аналитическими умениями, уметь прогнозировать скачок или падение акций той или иной компании. Вы должны научиться проводить закономерности между произошедшим в мире и тем, что происходит с акциями. Для торговлей бинарными опционами существует несколько стратегий, такие как "Метод Мартингейла", "Range Out", "Лестница" и прочие. Торговля бинарными опционами будет отличным решением для вас, если вы любите рискнуть и заработать деньги очень быстро. Но учтите, что могут быть и финансовые потери, не советуется доверять красочным роликам на youtube, которые будут повествовать вам о том, как быстро заработать огромные деньги, как правило все эти видео оплачиваются владельцами опционов, чтобы привлечь как можно больше посетителей на свою биржу, само видео монтируется и подставляется под речь какого-либо известного человека. Нельзя также "вестись" на стратегию, разработанную каким-либо человеком собственно, они будут обещать вам, что приведут вас к прибыли, настоятельно не рекомендую доверять таким людям. Прежде чем заходить на эти биржи, посоветую вам тщательно изучить информацию в интернете.



Около темы бинарных опционов ходит достаточно много слухов, тема очень непроверенная, неоднозначная. Нельзя единогласно сказать, что это "развод". Конечно, если вы новичок в этом деле, ни к чему хорошему это не приведет, заходя на бинарные опционы, новички могут полагаться лишь на свою удачу. Но, если есть возможность подзаработать и есть немного свободных денег, почему бы и нет? Спасибо за разъяснения компании Verum - честному брокеру бинарных опционов.