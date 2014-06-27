Известный производитель качественных мобильных аксессуаров Monster в течение довольно долгого времени сотрудничал со знаменитым рэп-исполнителем и продюсером Dr. Dre. В результате совместной работы модельный ряд производителя пополнился новыми наушниками элит- и бизнес класса, которые пришлись по вкусу меломанам со всего мира.



Это довольно дорогие аксессуары, но их популярность только растет. Любители качественного звука находят в этих наушниках все, что требуется: замечательный внешний вид, качественные материалы исполнения и несравненное звучание.



Beats by Dr.Dre Solo HD разрабатывалась для обеспечения наивысшего качества звучания на мобильных устройствах. Эта модель совместима с любыми девайсами знаменитого бренда Apple.



Данная модель представлена в двух комплектациях:



• Модель monster beats mixr оснащена регулятором громкости и микрофоном. По заявлениям производителя именно в этих наушниках меломан услышит то, что на самом деле хотел передать исполнитель. Наличие элемента ControlTalk позволяет легко управлять воспроизведением музыки и отвечать на звонок, если наушники используются с телефоном. Данная модель адаптирована для использования с iPod и iPhone.



• Наушники с двумя динамиками на каждой стороне. Эта модель обеспечивает еще более глубокое звучание и насыщенные низкие частоты.



Любая модификация этой модели наушников имеет продуманную до мелочей конструкцию, обеспечивающую удобство использования и долговечность. Армированные вставки надежно защищают наушники от износа. С первого взгляда даже не верится, что такие компактные наушники могут выдавать настолько качественное звучание. Их габариты позволяют без труда брать их с собой куда угодно, а специально для переноски производитель предусмотрел жесткий чехол.



Beats Solo HD Black отличается от любых других наушников своим неординарным видом. Солидное качество звучания дополняется стильным глянцевым исполнением. Для улучшения технических характеристик каждая деталь была максимально продумана. Не обошли стороной даже контакты штекера «джек», которые покрыли позолотой для лучшей проводимости. Все это позволяет добиться неожиданной яркости звука, четкости высоких и глубины низких частот.



Monster Beats выделят своего обладателя из толпы: стильный дизайн прослеживается в каждой модели, их невозможно ни с чем спутать.



Эти наушники подарили меломанам возможность получить одновременно стильный аксессуар и насладиться великолепным качеством звука.