Бархатное платье: с чем носить?

В последнее время интерес дизайнеров к бархату значительно возрос: в модных коллекциях бархатная одежда представлена в большом разнообразии. Традиционно бархат ассоциируется с роскошью и изяществом, что и неудивительно, ведь изысканная бархатная фактура с характерными переливами смотрится по-королевски. Среди всего многообразия одежды из бархата особенно выделяются шикарные бархатные платья. Если вы хотите произвести впечатление на вечеринке или торжественном мероприятии, то ничуть не сомневайтесь и выбирайте именно бархатное платье, которое прибавит вашему образу королевского шика. С чем сочетать платье из бархата? Давайте узнаем. В большинстве своем бархатные платья отличаются простотой кроя и лаконичностью отделки, которые успешно компенсируются богатейшей фактурой ткани. Бархатные платья уместны во многих образах, а крой, фасон и расцветка платья определяют круг его использования. Бархатные платья в офисе Спокойная расцветка и корректная длина бархатного платья позволяют использовать его в деловом гардеробе. Избегайте слишком облегающих фасонов, которые подчеркнут все несовершенства фигуры и вызовут повышенный интерес коллег-мужчин. Лаконичное платье из бархата можно дополнить жакетом и классическими лодочками. Материал жакета следует выбирать особенно тщательно, ведь с бархатной тканью сочетаются далеко не все фактуры. Обратите внимание на модели из материала с легким «металлическим» эффектом, которые в сочетании с матовым бархатом будут смотреться очень гармонично. Колготки с незначительным блеском дополнят элегантный офисный образ. Ну и конечно же не забудьте про украшения. Огромный выбор ювелирных изделий с бриллиантами по доступным ценам можно найти в компании EdenDiam - http://edendiam.com.ua/ Вечерние и повседневные образы с платьем из бархата Бархатное платье можно надеть на вечеринку, на дружескую встречу или на романтическое свидание: в любом случае вы окажетесь в центре внимания. Завершающим штрихом к платью станет стильная короткая куртка-косуха, ведь сочетание кожи с бархатом всегда смотрится выигрышно. Только брутальных деталей не должно быть много - косухи вполне достаточно. Завершите образ жемчужной нитью, лаконичным кожаным клатчем и элегантными лодочками на шпильке. Составляем торжественный образ Банкет, светский раут, корпоратив, свадьба друзей и прочие торжественные мероприятия не обойдутся без роскошного бархатного платья. Составляя образы с бархатным платьем, помните о том, что оно вполне самодостаточно и требует минимума украшений. Бархат гармонирует с серебром, жемчугом, золотом и бриллиантами. Дорогое кольцо с бриллиантом станет тем магнитом, который будет приковывать к вам взгляды и мужчин и женщин. Не используйте с бархатным платьем дешевую бижутерию, которая удешевит весь образ. Своеобразным апофеозом роскоши является сочетание в образе меха и бархата. Однако такой ансамбль подходит лишь для очень торжественных мероприятий. Не менее оригинально и изысканно смотрится сочетание в платье или ансамбле бархата с кружевом, шифоном или органзой. Несмотря на свою красоту, бархат является достаточно коварной тканью, способной визуально прибавить фигуре лишние килограммы и сделать ее более громоздкой. При выборе платья из бархата обращайте внимание на его фасон и расцветку. Так, платья темных расцветок следует дополнять блестящими и более легкими фактурами, чтобы образ не отдавал готикой и не был слишком скучным и мрачным. Экспериментируйте с бархатными платьями и составляйте эффектные и стильные ансамбли!

