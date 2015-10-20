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Автомобильные аккумуляторы Rocket в Украине

Автомобильные аккумуляторы Rocket в КиевеДоброго времени суток наши верные друзья, сегодняшняя тема, как обычно, для гонщиков профи, любителей автомобилей и простых водителей.


Наверное каждый сталкивался с ситуацией когда холодным, зимним утром опаздывая на работу ты выбегаешь из дома опаздывая на работу или деловую встречу, садишься в свое авто, заводишь, а аккумулятор сдох. Конечно можно толкать свой автомобиль по снежным сугробам, простить заряда у соседей, но представьте если так придется делать каждый раз когда заводите свое авто. На этом моменте сказка превращается в суровую, нехорошую реальность. Но наша компания Акум5 знает выход из этой ситуации и он называется Автомобильные аккумуляторы Rocket. Покупаю этот аккумулятор у нас вы забудете что такое толкать свой автомобиль, по пол часа мучить замок зажигания, а взамен получите запуск двигателя с половины оборота и непередаваемую мощность для снабжения всех электроники вашего автомобиля.


Основные характеристики аккумулятора ROCKET:
В ассортименте нашей компании имеются аккумуляторы ROCKET http://akym5.com/rocket/  таких видов как (мало обслуживаемые) и (необслуживаемые), обладают высочайшей ёмкостью, которые способны полностью исполнять желания самых капризных владельцев европейских автомобилей и не только (а так же грузовики и автобусы), и даже сельскохозяйственной техники.

На какие машины подходят акб Рокет?

А вы знали что такие громкие марки как Volkswagen, Hyundai, выходят с линии производства уже в базовой комплектации с автомобильными аккумуляторами Rocket.

Технологии производства акб Rocket

Аккумуляторы Rocket выполнены по новейшим уникальным технологиям и обеспечивают вашему автомобилю легкий и быстрый запуск при любых погодных условиях от – 40 до + 50 градусов Цельсия.
Все аккумуляторы данной серии снабжены прекрасными средствами и механизмами защиты, крышкой и встроенными пламегасителями, что защищает вас и ваш автомобиль от возможного взрыва от появившейся искры из вне аккумулятора, сокращает до минимума утечку кислоты и защищает батарею от попадания в нее грязи, пили и прочих веществ которые будет препятствовать работе.
Аккумуляторы данной серии имеют индикатор уровня заряда и являются полностью не обслуживаемыми, то есть совсем не требуют своевременно доливать воду.


Если у вас есть какие-то вопросы, звоните нашим менеджерам и они с радостью помогут вам с выбором аккумулятора. У нас только оригинальные товары, по разумным ценам, обращайтесь.
Удачи вам, исправности вашему автомобилю и плавной дороги!

Категория Рекламные статьи
Дата размещения20.10.2015
Количество просмотров93
Статью добавил пользователь admin
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