Аренда автовышки в Киеве: как выбрать, где заказать

Автомобильная вышка представляет собой грузовой автомобиль, оборудованный телескопическим, коленчатым или гибридным подъемником. Данное устройство в первую очередь предназначено для осуществления работ на высоте. Вылет стрелы от 11 до 60 метров, это сравнимо с высотой 20-этажного здания. Аренда автовышки в Киеве помогает компаниям в следующих ситуациях:

Установка рекламных растяжек, баннеров, щитов

Отделочные и ремонтные работы

Мойка окон

Монтаж линий электропередач

Монтаж, обслуживание кондиционеров

Уборка снега, удаление сосулек с крыш

Другие услуги

При заказе будьте готовы ответить оператору на следующие вопросы: возникшая ситуация, место подачи АГП (склад, подъезд к зданию, сооружению), примерная высота точки работ, возможные препятствия. Оператор оформит заявку, уточнит удобное время, форму оплаты, другие моменты. Теперь давайте разберемся со стоимостью услуги автовышки в Киеве.

Цена аренды автовышки в Киеве

Для начала стоит определиться, для каких работ необходима вышка, какие задачи необходимо решить. Стоимость аренды автовышки в Киеве складывается из следующих параметров: время аренды, производитель техники, грузоподъемность, высота стрелы. Стоимость заказа в среднем составляет 700 гривен за 4 часа – это минимальное время работы смены. Отсчет рабочего времени начинается с момента прибытия АГП на объект.

Марки предоставляемой спецтехники:

ГАЗ

МАЗ

ЗИЛ

FAW

Ford

Hyundai

Iveco

Mercedes

Volvo

В Киеве некоторые компании в рекламе делают упор на японские вышки. Да, как в случае с автомобилями, данная техника надежна, проста и экономична в обслуживании. Но как заказчику это вам не несет ощутимых выгод, важен конечный результат. При заказе уточняйте, когда автомобиль-вышка прошла технический осмотр, наличие необходимых допусков, опыт водителей-операторов.

Из организаций выбирайте проверенных «бойцов»: ПМК-101 - старожилы, одни из первых на данном рынке. По запросу «аренда автовышки Киев» можно получить еще ни менее 20 актуальных вариантов. Обращайте внимание на псевдо-компании: они представляются серьезной организацией с большим автомобильным парком, по факту это лишь посредник между реальной фирмой и заказчиком. Поэтому звоните, уточняйте этот момент, чтобы не переплачивать. Если все в порядке, заказывайте и не забывайте торговаться :)