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Алюминиевый прокат оптимального качества

Современные алюминиевые сплавы, активно использующиеся в профессиональном строительстве, отличаются хорошей свариваемостью, повышенной пластичностью (некоторые виды алюминиевого проката), антикоррозионной устойчивостью, невысокой стоимостью и эксплуатационной эффективностью. Многие производители бытовых и промышленных товаров давно поняли, что в производстве необходимо применение только высококачественных материалов, таких, например, как алюминиевый прокат. Это приводит к выпуску наиболее качественной продукции и значительной экономической выгоде предприятия.

Недорогой лист из алюминия

Каждому профессиональному застройщику рекомендуется купить алюминиевый лист по нескольким причинам: это один из самых недорогостоящих материалов из металла; универсальность изделия; эксплуатационная эффективность. Кроме того, лист из алюминия отличается коррозионной устойчивостью, небольшим весом, обладает хорошей огнеупорностью и простотой обработки, лист нетоксичен, защищен от воздействия бактерий, имеет высокую тепло- и электропроводность. Наиболее активно этот материал используется в следующих сферах:

  • строительство и машиностроение;

  • пищевая промышленность, приборостроение;

  • химическая отрасль, электротехника;

  • строительство судов и самолетов;

  • радиотехника, в качестве отделочного материала.

Высококачественный лист из алюминия изготавливается способом горячего или холодного проката. Несмотря на принятые стандарты, многие производители алюминиевого проката производят изделия на заказ. Купить алюминиевый лист - значит, обеспечить свою компанию высокоэффективным и недорогим стройматериалом, который отличается долговечностью, эксплуатационной эффективностью и универсальностью.

Универсальная алюминиевая лента

Главной особенностью алюминиевой ленты является ее универсальность. Лента интенсивно применяется в различных строительных сферах, при отделочных и монтажных работах, пищевом производстве (упаковочная тара), прокладке трубопроводов. При этом алюминиевая лента выступает в качестве самостоятельного стройматериала и может использоваться для изготовления других отделочных продуктов. Это изделие является наиболее востребованным среди всего сортамента алюминиевого проката.

К основным эксплуатационным преимуществам алюминиевой ленты, относятся такие, как: паронепроницаемость; бактерицидность; устойчивость к воздействию магнита и агрессивным средам; высокая пластичность и коррозионная устойчивость; экологическая чистота; стойкость к воздействию огня и температурным перепадам. В зависимости от технологических процессов производства, алюминиевая лента выпускается в следующих вариантах: нагартованная лента из алюминия; отожженная; плакированная. Ключевые характеристики ленты из алюминия напрямую зависят от сплава, из которого будет изготовлено это изделие.

 

Категория Рекламные статьи
Дата размещения26.01.2016
Количество просмотров74
Статью добавил пользователь admin
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