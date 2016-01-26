Алюминиевый прокат оптимального качества

Современные алюминиевые сплавы, активно использующиеся в профессиональном строительстве, отличаются хорошей свариваемостью, повышенной пластичностью (некоторые виды алюминиевого проката), антикоррозионной устойчивостью, невысокой стоимостью и эксплуатационной эффективностью. Многие производители бытовых и промышленных товаров давно поняли, что в производстве необходимо применение только высококачественных материалов, таких, например, как алюминиевый прокат. Это приводит к выпуску наиболее качественной продукции и значительной экономической выгоде предприятия.

Недорогой лист из алюминия

Каждому профессиональному застройщику рекомендуется купить алюминиевый лист по нескольким причинам: это один из самых недорогостоящих материалов из металла; универсальность изделия; эксплуатационная эффективность. Кроме того, лист из алюминия отличается коррозионной устойчивостью, небольшим весом, обладает хорошей огнеупорностью и простотой обработки, лист нетоксичен, защищен от воздействия бактерий, имеет высокую тепло- и электропроводность. Наиболее активно этот материал используется в следующих сферах:

строительство и машиностроение;

пищевая промышленность, приборостроение;

химическая отрасль, электротехника;

строительство судов и самолетов;

радиотехника, в качестве отделочного материала.

Высококачественный лист из алюминия изготавливается способом горячего или холодного проката. Несмотря на принятые стандарты, многие производители алюминиевого проката производят изделия на заказ. Купить алюминиевый лист - значит, обеспечить свою компанию высокоэффективным и недорогим стройматериалом, который отличается долговечностью, эксплуатационной эффективностью и универсальностью.

Универсальная алюминиевая лента

Главной особенностью алюминиевой ленты является ее универсальность. Лента интенсивно применяется в различных строительных сферах, при отделочных и монтажных работах, пищевом производстве (упаковочная тара), прокладке трубопроводов. При этом алюминиевая лента выступает в качестве самостоятельного стройматериала и может использоваться для изготовления других отделочных продуктов. Это изделие является наиболее востребованным среди всего сортамента алюминиевого проката.

К основным эксплуатационным преимуществам алюминиевой ленты, относятся такие, как: паронепроницаемость; бактерицидность; устойчивость к воздействию магнита и агрессивным средам; высокая пластичность и коррозионная устойчивость; экологическая чистота; стойкость к воздействию огня и температурным перепадам. В зависимости от технологических процессов производства, алюминиевая лента выпускается в следующих вариантах: нагартованная лента из алюминия; отожженная; плакированная. Ключевые характеристики ленты из алюминия напрямую зависят от сплава, из которого будет изготовлено это изделие.