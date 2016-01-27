Акустика JBL – «эльдорадо» для меломанов



Входящая в состав объединения «Harman International Industries» американская компания JBL в 2016 году отмечает свое семидесятилетие. Появившаяся в первый послевоенный год с легкой руки инженера и изобретателя Джеймса Буллоу Ленсинга, она уже в первое десятилетие громко заявила о себе разработкой динамических головок, используемых в кинотеатрах и в быту.

Сегодня компания состоит из двух подразделений, одно из которых разрабатывает акустику и аудиотехнику для профессиональных потребностей (кинотеатры, звукозаписывающие студии, диджеи) и для домашнего использования.



Выбор профессионалов и аудиофилов

Нужно сказать, что высококачественными устройствами JBL оснащены более половины студий звукозаписи, радиостанций и кинотеатров США. Аппаратуру этой торговой марки предпочитают и музыканты, часто выступающие вживую, а также сеть заведений «Hard Rock Cafe». В качестве базисной акустики колонки ТМ используются многими автопроизводителями с мировым именем. Интересно, также, что японцы особо не страдающие от недостатка «хай-фай» аппаратуры и акустики, также очень полюбили бренд «ДжиБиЭл».



В зоне внимания украинцев

В интернет-магазине «Новостар» бренд представлен в соответствующем разделе http://novostar.net/akustika-jbl/, тут вы найдете как целые комплекты для создания домашних кинотеатров, так и отдельные колонки и стереопары.



Комплекты акустики

Всю полноту ощущений от просмотра кинофильмов и прослушивания любимых аудиотреков гарантирует любой из комплектов акустики Hi-Fi класса от JBL:

• ARENA

• Northridge

• Studio

• ES100

• TL260

• LS80

• ARRAY

• K2



Неспроста кинотеатры выбирают акустику этой торговой марки, и здорово, что для бытовых потребностей компания адаптирует те же технологии, которые используются профессионалами. Тут присутствуют те же литые корзины, резиновые подвесы, кевларовые композитные диффузоры, bi-radial рупоры, титановые купола высокочастотников, ферритовые и неодимовые магниты.



Доскональность во всем

В городе Нортридж, где расположена компания, находятся специально оборудованные помещения для тестирования звуковых головок и колонок в целом. После тестов на соответствие каждого компонента отдельной колонки, их звучание проверяется в стереопаре. Сборке уделяется особенно тщательное внимание, так как малейшая неточность может привести к искажениям.

Громкоговорители JBL хоть и не впадают в крайнюю экстравагантность форм и дизайна, но выглядят достаточно эффектно и роскошно в своей сдержанности. Солидность – вот главный эпитет, которым можно охарактеризовать внешний вид этих колонок с Запада.

Конструкции корпусов разрабатываются для эффективного гашения нежелательных вибраций, резонансов и застоя волн.