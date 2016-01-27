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Акустика JBL – «эльдорадо» для меломанов


Входящая в состав объединения «Harman International Industries» американская компания JBL в 2016 году отмечает свое семидесятилетие. Появившаяся в первый послевоенный год с легкой руки инженера и изобретателя Джеймса Буллоу Ленсинга, она уже в первое десятилетие громко заявила о себе разработкой динамических головок, используемых в кинотеатрах и в быту.
Сегодня компания состоит из двух подразделений, одно из которых разрабатывает акустику и аудиотехнику для профессиональных потребностей (кинотеатры, звукозаписывающие студии, диджеи) и для домашнего использования.

Выбор профессионалов и аудиофилов
Нужно сказать, что высококачественными устройствами JBL оснащены более половины студий звукозаписи, радиостанций и кинотеатров США. Аппаратуру этой торговой марки предпочитают и музыканты, часто выступающие вживую, а также сеть заведений «Hard Rock Cafe». В качестве базисной акустики колонки ТМ используются многими автопроизводителями с мировым именем. Интересно, также, что японцы особо не страдающие от недостатка «хай-фай» аппаратуры и акустики, также очень полюбили бренд «ДжиБиЭл».

В зоне внимания украинцев
В интернет-магазине «Новостар» бренд представлен в соответствующем разделе http://novostar.net/akustika-jbl/, тут вы найдете как целые комплекты для создания домашних кинотеатров, так и отдельные колонки и стереопары.

Комплекты акустики
Всю полноту ощущений от просмотра кинофильмов и прослушивания любимых аудиотреков гарантирует любой из комплектов акустики Hi-Fi класса от JBL:
• ARENA
• Northridge
• Studio
• ES100
• TL260
• LS80
• ARRAY
• K2

Неспроста кинотеатры выбирают акустику этой торговой марки, и здорово, что для бытовых потребностей компания адаптирует те же технологии, которые используются профессионалами. Тут присутствуют те же литые корзины, резиновые подвесы, кевларовые композитные диффузоры, bi-radial рупоры, титановые купола высокочастотников, ферритовые и неодимовые магниты.

Доскональность во всем
В городе Нортридж, где расположена компания, находятся специально оборудованные помещения для тестирования звуковых головок и колонок в целом. После тестов на соответствие каждого компонента отдельной колонки, их звучание проверяется в стереопаре. Сборке уделяется особенно тщательное внимание, так как малейшая неточность может привести к искажениям.
Громкоговорители JBL хоть и не впадают в крайнюю экстравагантность форм и дизайна, но выглядят достаточно эффектно и роскошно в своей сдержанности. Солидность – вот главный эпитет, которым можно охарактеризовать внешний вид этих колонок с Запада.
Конструкции корпусов разрабатываются для эффективного гашения нежелательных вибраций, резонансов и застоя волн.

Категория Рекламные статьи
Дата размещения27.01.2016
Количество просмотров61
Статью добавил пользователь admin
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