Аксиомы бизнеса

​Границы и размеры бизнеса должны определяться величиной капитала. И это главная аксиома любого бизнеса. Нельзя заниматься бизнесом, который намного превосходит возможности капитала. Как только бизнес вылезает за определенные границы, тут же появляются финансовые сложности. В этом плане бизнес в интернете находится в более выгодном положении. Для создания компании, основной деятельностью которой будет продвижение сайтов, больших финансовых вложений не требуется. Банкротство многих компаний объясняют нехваткой капитала. Но на самом деле это вторичная причина. Нередки случаи, когда владелец магазина свою деятельность начинает с того, что накупает огромное количество товаров, которые затем продаются в течение всего года. Естественно, что в итоге ему не хватает средств на решение каких-то других проблем, и он рано или поздно приходит к выводу, что ему не хватает капитала. Но на самом деле, он изначально не правильно оценил свое дело и допустил излишнее затаривание. Для того чтобы не испытывать финансовые трудности, следует разумно распоряжаться имеющимся капиталом. Подлинная причина многих неудач кроется в недостатке практических навыков и деловых знаний. Распространенным заблуждением является мнение, что чем больше бизнес, тем больше будет прибыль. И доказательством неверности этого суждения могут стать многие интернет-проекты, доходы от которых весьма существенны, хотя и созданы парой талантливых молодых людей, которые имеют отличные знания и seo оптимизация для них не является загадкой. Очень часто человек открывает новое дело, переоценивая свои возможности. Он сталкивается с непредвиденными расходами и в итоге остается с маленьким оборотным капиталом. Его мысли больше заняты своими желаниями, но не тем, что он на самом деле может сегодня сделать. Начинающий бизнесмен игнорирует рамки своих возможностей. Он желает сделать начало своего дела наиболее масштабным. Он тратит свой капитал с большим удовольствием, пока хватает средств и нездорового самомнения. Но такое начало не принесет успеха. Истории известны примеры начала большого бизнеса, когда крупная компания начинала с того, что человек просто ходил по домам и предлагал свою продукцию. Многие преуспевающие сегодня торговцы свою деятельность начинали с рыночного лотка. Можно сказать, что для начала бизнеса на первом месте стоит его надежность, но не прибыльность. На первом этапе размеры не имеют никакого значения. Как известно, могучий и огромный дуб вырастает из маленького желудя. Создавая новое предприятие, следует помнить, что это эксперимент, и было бы неразумным рисковать крупными суммами денег, пока не появится убежденность, что дело будет успешным. Многие новички в бизнесе нуждаются в простом совете: «Прежде чем быстро бегать, научись свободно ходить». Порой лучше ползком продвигаться вперед, чем мчаться к краху сломя голову. Сегодня многие люди создают свои сайты и блоги. Немало случаев, когда начинающий вебмастер постепенно превращается в гуру интернета. Раскрутка сайта приводит к тому, что проект посещает достаточно большое количество пользователей, а значит и доход от сайта увеличивается с каждым днем. Успех и удача всегда на стороне сдержанных и скромных. Необходимо подавлять свое желание пускать пыль в глаза, что свойственно многим людям. Способность не делать пустых трат и сохранять деньги – это первое, чему нужно научиться, вступая в мир бизнеса.