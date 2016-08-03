Акриловый ковер для дома – на что обратить внимание при покупке

Благодаря тому, что акриловые ковры очень удобны в уходе, не требуют дополнительных затрат, не вызывают аллергии, и отличаются доступными ценами, изделия в последние годы стали все более популярными. Такое изделие имеет внешний вид шерстяного, точно так же он и на ощупь, поэтому многие владельцы кладут его в спальни или гостиной. Такие ковры очень стойкие к износу, потому что акриловая нить обладает высокой прочностью. Купить ковры недорого вы можете в нашем профессиональном интернет-магазине «Svitkulumiv». Отличительные свойства акриловых ковров 1. Стойкость. Ковры из акрила имеют отличную стойкость, их можно класть даже в немного влажных помещениях, они хорошо переносят влагу, не рассыпаются от нее, и не портятся. То же самое касается и воздействия солнечного света. Краска не тускнеет, и не выцветает от солнца. 2. Долговечность. Одними из самых негативных свойств ковров является повреждение от моли или пылевого клеща. Каждое изделие, которое представлено на сайте «Svitkulumiv», пропитано специальными добавками, которые не дают вредителям портить ковер. Кроме того, акриловая нить обладает антистатическими свойствами. 3. Универсальность. Если вы подберете ковер с расцветкой под определенную комнату, то они вполне подойдут под любое помещение. Это может быть гостиная, спальня или даже детская. Не рекомендуют класть эти изделия в холлах или проходных, потому что от частых хождений на нем могут появляться небольшие «катыши». 4. Доступность. Производство акриловых ковров не очень сложное, поэтому они и отличаются доступной ценой. В нашем магазине вы найдете самую выгодную стоимость на каждый товар, независимо от формы, расцветки или размера. Где можно купить качественный акриловый ковер? Интернет-магазин «Svitkulumiv» предоставляет каждому покупателю широкий ассортимент качественных изделий. Они могут отличаться по внешнему виду, раскраске, форме или основному материалу. Наш сайт точно предоставит вам самые лучшие изделия, а также поможет с советами и рекомендациями по выбору. Купить акриловый ковер в интернет-магазине svitkulumiv.com.ua вы можете довольно быстро – в течение нескольких дней изделие уже будет у вас. Также вы сможете удаленно заполнить бланк покупки и оплатить ее. Мы работаем для вашего удобства. «Svitkulumiv» - это эффективное сочетание качества, прочности и оригинального внешнего вида.