Адидас – кроссовки в ассортименте на brooklynstore.com.ua

Кроссовки сегодня покупают не только спортсмены. Их носят многие модники, ведь, благодаря использованию современных тенденций и технологий, на рынке появляется все больше моделей, оформленных оригинально и интересно, в духе последнего времени. Адидас – кроссовки (см. здесь https://brooklynstore.com.ua/krossovki-adidas/ ), которые представляют собой идеальное сочетание качества и интересного дизайна. Они нравятся многим знаменитостям. Приобрести их можно на brooklynstore.com.ua.

Компания Адидас всегда стремилась к созданию комфортной и качественной спортивной обуви. Один из ее основателей, Адольф Дасслер, был страстным поклонником футбола, поэтому изначально это была обувная фабрика, которая занималась производством шипованных бутс для футболистов. Позже специализация фирмы расширилась, она начала осваивать новые направления, а после реорганизации в послевоенное время начала выпускать и обувь для повседневного ношения.

Основные коллекции, которые выходят под брендом Adidas

Фирма сотрудничает с многими дизайнерами, задействует в впуске одежды или спортивных аксессуаров знаменитостей, которые привлекают широкого пользователя своим особым подходом к выбору стиля одежды. Например, в создании нескольких коллекций приняла участие знаменитая певица Рита Ора. Под ее именем в свет вышли кофты, шапки, шорты, выполненные в темных и светлых тонах, с разными принтами.

Так, одной из самых популярных среди молодежи считается коллекция Originals. Это бренд, в котором нашлось гармоничное сочетание спортивного стиля, разных элементов, популярных в прошлых десятилетиях, и в наше время. Это неформальный, эпатажный стиль, который привлекает внимание любителей оригинальных решений и разработок. Например, в этой серии выходили кроссовки с крылышками.

Также, очень популярны кроссовки Adidas Tubular Shadow Knit Olive .

Neo – молодая коллекция, основанная на спортивном стиле. При разработке этой коллекции учитывались потребности целевой аудитории – молодежи. Это стильная обувь, выполненная в ярких и смелых тонах. Она подходит для активного отдыха, занятий спортом или повседневного ношения.

Performance – серия для спортсменов, призванная облегчить процесс тренировки и сделать его максимально комфортным. При ее изготовлении также был взят за основу спортивный стиль.

Sport – спортивная коллекция, рассчитанная на профессиональных спортсменов или любителей утренних пробежек. При этом, каждый спортсмен может добиться стильного и оригинального вида, надевая такие кроссовки.