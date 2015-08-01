ASGA – всегда качественно, всегда доступно

Компания «Asga» - ремонт стартеров и генераторов осуществляет по низким ценам и является одной из самых надёжных фирм. Надёжность оправдывается качественной, доступной, и своевременно выполненной работой.

Данная компания более десяти летпроизводит работы над ремонтом автомобильной электрики. И за это время она стала настоящим профессионалом в области ремонта стартеров и генераторов. Кроме того, данная фирма предоставляет услуги по продаже кондиционеров в авто и турбин.

В современном мире, переполненном различной автотехникой, есть необходимым иметь возможность вовремя получить ремонтсобственного автомобиля, ведь его отсутствие сегодня радикально осложняет жизнь. Такие салоны, как «Asga» всегда окажут нужную помощь, ведь именно там можно получить качественный ремонт автоэлектрики. Кроме того, у данной фирмы есть несколько филиалов,так же занимающихся ремонтом и установкой автоэлектрики, это компании «Генстар» и «Славутич» . В этих салонах можно приобрести, как обычные , так и редкие автозапчасти. Преимуществом является и то, что эти фирмы работают без выходных.

На данном сайте можно найти всю интересующую вас информацию. Центральная мастерская и офис находится по адресу: город Киев, улица Криничная,2. Ближайшая станция метро-Васильковская. График работы данной мастерской: Понедельник - Суббота (9.00 -18.00). Воскресенье (9.30 – 16.00 ) . Городской телефон : (044) 384 – 16 – 16 . Так же можно совершить звонок в центральную мастерскую и по другим номерам, которые указанны на сайте, в разделе «Контакты» .

Так же, на сайте кампании «Asga» можно найти статьи посвященные ремонту, диагностики, учебным материалам , профессиональным указаниям и советам . Подробное описание проблем, с которыми может столкнуться каждый автовладелец, их решения и рекомендации по устранению различных неполадок стехникой. Всё это и многое другое вы найдёте в разделе «Статьи».

Для каждой детали автоэлектрики создан свой раздел: «Генератор» , « Стартер» , «Автокондиционер », «Турбина» , «Webasto» . Вних можно найти указания цен, за ремонт. А так же список предоставляемых услуг.

Компания « Asga» занимает лидирующие позиции в списке компаний, занимающихся продажей и ремонтом автозапчестей в Украине. Преимуществом компании служит высококачественная работа квалифицированных специалистов, настоящих знатоков своего дела. Создание аналогичных филиалов помогает завоёвывать компании новых клиентов, показывая им своё мастерство и профессионализм.

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