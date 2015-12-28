AGRICO – ведущий производитель лучших картофельных сортов

Голландский кооператив AGRICO занимает ведущие позиции в области выращивания лучших картофельных сортов и экспортирует посадочный материал по всему миру, в том числе и в Украину. Центральный офис компании находится в г. Еммелорд (Нидерланды). Штат сотрудников кооператива насчитывает более 1000 чел., фермеров-картофелеводов, которым ежегодно удается вырастить около 1 млн тонн столового и семенного картофеля для экспорта в другие страны. Сортовой потенциал включает в себя более 120 сортов картофеля, которые прошли официальную регистрацию в разных странах.

Кроме того, имеются многочисленные образцы исходных форм для использования в последующей селекции. В Украине кооператив AGRICO представляет ООО «АГРИКО УКРАИНА», главной задачей которой является обеспечение сельского хозяйства страны качественным посадочным материалом, обладающим высоким генетическим потенциалом. На сайте agrico.com.ua можно получить информацию об успехах развития компании, достижениях и актуальных задачах, а также ознакомиться с сортовым разнообразием посадочного картофеля. В Реестр сортов растений Украины входит 12 картофельных сортов от AGRICO:

Пикассо,

Ариэль,

Ривьера,

Импала,

Космос,

Провенто,

Аноста,

Марлен,

Курода,

Рая,

Роко,

Санте.

Некоторые из указанных сортов пригодны для выращивания во всех почвенно-климатических зонах Украины. К примеру, сорт Пикассо отличается высокой устойчивостью, Санте обладает отличными вкусовыми качествами, Роко, Кондор, Рая предпочитают практически все украинцы.

Актуальные задачи кооператива AGRICO

Основными целями голландского кооператива AGRICO являются: работа над созданием новых сортов элитного картофеля, более устойчивых к вредителям и вирусам; выращивание посадочного картофельного материала класса «Элита» с последующей его поставкой в Украину. Данный посадочный материал соответствует международным стандартам качества и обеспечивает высокую производительность. Перед специалистами из компании «Агрико Украина» стоят задачи по выращиванию и реализации посадочного материала картофеля первой и второй репродукций с соблюдением строгих технологических требований, предъявляемых голландскими коллегами.

Высокая результативность в работе достигается путем соблюдения правил и требований на каждом этапе производства, начиная селекцией и заканчивая продажей картофельного материала конечному потребителю. Благодаря тесному сотрудничеству с селекционерами по всему миру удается определить лучшие сорта картофеля и гарантировать клиентам высокий урожай.