7 преимуществ светодиодных светильников для освещения улиц

В современном мире энергосбережение и экономия — это вопросы, которые уже никогда не потеряют свою актуальность. Проходит то время, когда люди вкручивали обыкновенные лампы накаливания во все осветительные приборы, теперь все отдают предпочтение более экономичным вариантам. Городские власти, к счастью, тоже начали задумываться о качественном и современном освещении населенных пунктов, устанавливая светодиодные уличные светильники. В чем же секрет этих искусственных «светлячков»? Преимущества светодиодных осветительных приборов Экологичность. Данный вид светильников не содержит в себе ртути и других отравляющих веществ. А поэтому не требуется какая-либо специальная и высокотехнологичная утилизация данных осветительных приборов. Долгий срок эксплуатации. Правильно сконструированный светильник может работать до 50-100 тысяч часов. Если включать уличное освещение на 10 часов в сутки, то лампы можно будет менять раз в 10-20 лет! Низкое энергопотребление. Если сравнивать с обыкновенными лампами накаливания, то светодиодные уличные светильники потребляют в 10-30 раз меньше электроэнергии. При этом количество света остается прежним. Прочность и компактность. Светодиоды изготавливаются из весьма прочных материалов, а потому более устойчивы к различным механическим повреждениям, в отличие от ламп накаливания и газоразрядных источников. Температурный режим. Огромным плюсом является также способность светодиодов работать даже при 60-градусном морозе. Это особенно актуально для использования их в уличном освещении. Высокая контрастность светодиодных уличных светильников обеспечивает повышенную четкость освещаемым территориям. При освещении участка (небольшого размера - примечание ledeffect.com.ua), человек будет чувствовать себя как днем. КПД светодиодных светильников равняется почти 100%. Они мгновенно зажигаются при включении. Недостатки осветительного прибора Конечно, не может быть все настолько хорошо. Есть у светодиодных светильников и недостаток. Как часто и бывает — это его стоимость. Цена одной светодиодной лампы в 4 раза больше стоимости лампы накаливания. Но, за счет более длительного срока службы, этот недостаток окупается всего за год-полтора. Цвет огней ночного города Для производства светильников используют диоды с различной температурой цвета. Для уличного освещения предпочтительней является более холодные цвета, например, холодный белый. Считается, что белый свет улучшает видимость в ночное время, цветопередачу и контрастность. Поэтому глубина восприятия увеличивается в полтора-два раза. То есть человек видит в 2 раза дальше, а значит, будет чувствовать себя на улице в темное время суток более комфортно и безопасно. Конструкция светодиодов такова, что делает невозможными перегрузки в сети. Так, установив на улицах новые энергоэффективного светильники, сейчас можно сэкономить на материалах для проводков. Ведь можно использовать более тонкие и недорогие аналоги. Будущее за светодиодами Установка светодиодных уличных светильников в городах — это первый шаг, к так называемому, «умному» освещению населенных пунктов. Эта система давно уже распространена на западе, а сейчас многие города постсоветского пространства тоже пытаются перейти на светодиодное освещение улиц с использованием программного регулирования.