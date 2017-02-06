7 преимуществ светодиодных светильников для освещения улиц

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В современном мире энергосбережение и экономия — это вопросы, которые уже никогда не потеряют свою актуальность. Проходит то время, когда люди вкручивали обыкновенные лампы накаливания во все осветительные приборы, теперь все отдают предпочтение более экономичным вариантам. Городские власти, к счастью, тоже начали задумываться о качественном и современном освещении населенных пунктов, устанавливая светодиодные уличные светильники. В чем же секрет этих искусственных «светлячков»?
Преимущества светодиодных осветительных приборов
Недостатки осветительного прибора
Конечно, не может быть все настолько хорошо. Есть у светодиодных светильников и недостаток. Как часто и бывает — это его стоимость. Цена одной светодиодной лампы в 4 раза больше стоимости лампы накаливания. Но, за счет более длительного срока службы, этот недостаток окупается всего за год-полтора.
Цвет огней ночного города
Для производства светильников используют диоды с различной температурой цвета. Для уличного освещения предпочтительней является более холодные цвета, например, холодный белый. Считается, что белый свет улучшает видимость в ночное время, цветопередачу и контрастность. Поэтому глубина восприятия увеличивается в полтора-два раза. То есть человек видит в 2 раза дальше, а значит, будет чувствовать себя на улице в темное время суток более комфортно и безопасно.
Конструкция светодиодов такова, что делает невозможными перегрузки в сети. Так, установив на улицах новые энергоэффективного светильники, сейчас можно сэкономить на материалах для проводков. Ведь можно использовать более тонкие и недорогие аналоги.
Будущее за светодиодами
Установка светодиодных уличных светильников в городах — это первый шаг, к так называемому, «умному» освещению населенных пунктов. Эта система давно уже распространена на западе, а сейчас многие города постсоветского пространства тоже пытаются перейти на светодиодное освещение улиц с использованием программного регулирования.
|Категория
|Рекламные статьи
|Дата размещения
|06.02.2017
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|Статью добавил пользователь
|admin
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