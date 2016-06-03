4 причины купить надежные светодиодные светильники в интернет магазине priceok.com.ua:

Если вы решили делать дома капитальный ремонт, тогда вам необходимо спланировать, как у вас будет работать освещение, где оно будет установлено и какие устройства вы будете использовать обычные лампы или же светодиодное оборудование?

Сейчас самым лучшим решением для свои квартир, домов, офисов, каких-то учреждений, будет использование светодиодного освещения. Такие устройства имеют огромные преимущества перед обычными лампами, так как они надежные, качественные, производительные, в несколько раз экономят электроэнергию, не выделяют тепла и могут прослужить от 5 до 10 лет.

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Также светодиодную продукцию часто устанавливают в офисах, торговых центрах, школах и т.п. Все потому, что там постоянно используется свет для освещения и чтобы хоть как то сэкономить устанавливают LED - лампы.

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Спроектировав свое освещение для дома, комнаты или какого-то помещения вы сможете правильно разместить светильники, в потолке, нишах и т.п. Чем обеспечите эффективное освещение, которое сможет работать в любое время.

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Большинство моделей, представленных на нашем сайте, имеют угол рассеивания в 180 градусов, поэтому смогут равномерно осветить все помещение, а свет будет мягким и приятным для глаз. Во множестве моделей отсутствует эффект мерцания, и они не выделяют тела.

Также необходимо отметить, что LED устройства не содержат вредных веществ, поэтому не могут навредить здоровью человека. А большой запас работоспособности сможет обеспечить непрерывную работу.

Если установить такие светильники, лампы, прожекторы во всем доме то вы сможете в несколько раз снизить потребление энергии и сэкономите свои деньги.

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