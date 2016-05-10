2mac - Лидер продаж комплектующих по Украине для iMac и MacBook Компания Apple с каждым днем становится все популярней, что так же касается ноутбуков от яблочного производителя Apple MacBook. Почему пользователи выбирают MacBook, ведь так множество людей сегодня говорят : «Зачем переплачивать за бренд» и т.п. Мы говорим же обратно, ведь мы не только являемся мастерской по ремонту яблочных ноутбуков, мы так же являемся пользователями Mac OS X, что позволяет нам не только познакомится с работой ноутбука изнутри, а так же снаружи. Мы грубо говоря такие же пользователи как и Вы, просто обладаем дополнительными знаниями в сфере ремонта MacBook и iMac. Компания Apple не только славится своим узнаваемым дизайном, мы же в свою очередь любим Apple за ее поддержку. Ведь какая компания обновляет свои устройства, которые давно сняты с производства, а так же мы ценим компанию из Купертино за ее любовь к мелочам. Тогда почему такие «вечные» устройства, как MacBook ломаются и почему может потребоваться ремонт MacBook. В 2mac приносят устройства, которые нуждаются в ремонте по вине самих же пользователей. Наиболее востребованные поломки 1. Замена матрицы на MacBook Ноутбуки считаются мобильными устройствами , благодаря наличию акб, ведь достаточно зарядить ноутбук с утра и на протяжении дня использовать , будучи вдали от розетки. Из-за мобильности возникает риск, по которому мы с Вами можем разбить или же повредить дисплей ноутбука. От степени повреждения будет ясно, какой ремонт необходимо выполнять, ведь если же удар был нанесен точечным ударом , в таком случае необходимо менять дисплейный модуль в сборе, если же при ударе только разбили матрицу, а светофильтр и крышка экрана не пострадала, выполним такой ремонт MacBook, как Замена матрицы. 2. Замена батареи Если же в статус баре, в разделе - батарея, мелькает перед глазами прямоугольник с восклицательным знаком со словами - Требуется замена батареи? В таком случае мы не рекомендуем игнорировать данное предупреждение, ведь батарея не только может вздуться, а собой выдавить тачпад, а так аккумулятор держит заряд гораздо хуже, нежели новая батарея. У нас Вы не только сможете купить оригинальную батарею для МакБук, а так же специалисты выполнят такой срочный ремонт , как Замена батареи на MacBook Если же у Вас возникли дополнительные вопросы, касательно комплектующих или ремонта MacBook, Вы всегда можете позвонить нашим менеджерам для получения детальной консультации по номеру 093-6-5555-12, а так же ознакомится с ценами на ремонт и комплектующие на нашем сайте 2mac.ua